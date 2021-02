Az F1-es világbajnok is nevet a Hamiltonnal kapcsolatos pletykákon: „én is ezt csinálnám”

Ahogyan arról a Motorsport.com is beszámolt, a japán AutosportWeb értesülései szerint Lewis Hamilton a legújabb szerződésében - amit hamarosan aláírhat a Mercedesszel – vétójogot is kaphat a csapattársát illetően.

„A pletykák szerint Lewis hamarosan aláírhatja a kétéves szerződését a Mercedesszel, és kap egy vétójogot is a csapattársa felől. Én is ezt csinálnám. Ha már itt tartunk, akkor én azt választanám, hogy ne is legyen csapattársam” – írta viccelődve a Twitter oldalán 1996 világbajnoka, aki a Sky Sports Forma-1-es közvetítéseiben is szakértőként szokott részt venni.

Azok után, hogy Toto Wolff gyakorlatilag kijelentette, hogy Hamilton nem kap egy újabb hároméves szerződést Hamiltontól, a legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy egy kétéves szerződést fog aláírni a hétszeres világbajnok versenyző, amiben sajtóhírek szerint opcionálisan egyéves hosszabbításra lesz lehetősége.

Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója arról beszélt a RACER-nek korábban, hogy nagy kár lenne, ha a brit versenyző visszavonulna, az elhúzódó szerződéshosszabbításról pedig csak annyit mondott, hogy ez is a show része.

