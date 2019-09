Az F1-es versenyzők közül szinte senki sem akar fordított rajtrácsot

Max Verstappen, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel rendesen kiosztotta a fordított rajtrács ötletét a Forma-1-ben. A két világbajnok és a holland sztár sem akar hallani erről többet, de úgy tűnik, hogy 2020-ban tesztjelleggel bevezetésre kerülnek ezek a futamok, három helyszínen. Egyelőre nem tudni többet ennél, de az jól látszik, hogy a pilóták ellenzik a dolgot.

Alexander Albon, Red Bull

„Az F2-ben már volt ebben részben, ami izgalmassá teszi a versenyzést. A Forma-1-ben a formátum más, ahol egy időmérő, és egy futam van. Az időmérő alapján kvalifikálod magad a futamra. Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes döntés, ha a változtatásokról beszélünk. Nem tudom, hogy működne. Biztos vagyok benne, hogy a Williams szeretné, de nem tudom, hogy miért csinálnánk ezt. Nyilván érdekes lenne, de nem hiszem, hogy a sport érdekében ebbe az irányba kellene haladni. Inkább valami mást tennék annak érdekében, hogy közelebbi legyen a versenyzés.”

„A jobb pénzelosztás és a hasonló dolgok megoldást jelenthetnek az egyenlő versenyfeltételekhez. Ugyanakkor Monacóban megnézném a dolgot, szerintem ott ezzel egy jó futamot látnánk. Nem lennék a rajongója, de megértem, hogy az F2-ben miért is van ez így, ahol két verseny van, és nem teljesíthetnek két időmérőt. Az F2-ben inkább lenne értelme a két időmérőnek, mint egy fordított rajtrácsnak.”

Kevin Magnussen, Haas

„Nagyon kedvelem az időmérőket, amik szerintem rendkívül izgalmasak is. Ilyenkor kevesebb üzemanyaggal vagy kint és maximális tapadás mellett mész. Itt tudjuk kihozni magunkból a tökéletességet, amikor határon mehetünk. Ez az időmérő. Szóval remélem, hogy ez így is marad, de hogy több verseny is legyen? Tökéletes! Mindaddig, míg nem veszünk el valamit mástól, addig ez jó. Vagy távolítsuk el a pénteki edzésnap egy részét? Legyen pénteken az időmérő, majd szombaton és vasárnap egy futam? Nem tudom.”

Romain Grosjean, Haas

„Szerintem vannak ennél nagyobb problémáink is... Nem hiszem, hogy ez a jó megoldás, amikor kis kanállal próbálunk foglalkozni a problémákkal, noha egy öreg jó serpenyő elvégzi a munkát. A gumik jelentik az egyik fő kérdést, mert nagyon nagyok a különbségek az autók között ezen a területen az érzékenység miatt. Plusz itt a pénzelosztás is, mert más esetben egy szorosabb bajnokságot is láthatnánk. Az autók súlya is hatással van a versenyre, szóval vannak még fontosabb dolgok is. Ha ezeket a pontokat rendezik, akkor nem lesz szükség semmilyen trükkre. A tenisz egy jó példa erre, ahol nincs szükség változtatásokra. Jelenleg mi azonban pingpong ütővel megyünk el egy meccsre, ahol például Nadal és Federer kezében teniszütő van.”

Carlos Sainz Jr., McLaren

„Személy szerint előbb azt nézném meg, hogy milyen lenne egy szorosabb Forma-1, ahol az autók képesek követni egymást. Ha 2021-től ilyen autók lesznek és a teljes rajtrács 1 másodpercen belül lesz egymáshoz képest, ami által a versenyzők különbséget jelenthetnének, akkor nincs szükség az ilyen változtatásokra. A Forma-1 ezek nélkül is a legjobb tud lenni. Szóval miért nem koncentrálunk inkább arra, hogy az F1-ben szorosabb futamokat lássunk, kezdve az egyenlőbb pénzelosztással és azzal, hogy az autók képesek követni egymást. Hirtelen lenne egy jó Forma-1, és nem kell több.”

Lando Norris, McLaren

„Nem tudom, hogy mi lenne az oka, hogy ezt bevezessük, talán több izgalmat hozna a gyorsabb autókkal, de azt hiszem, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az olyan dolgokra, mint mait Carlos is mondott. Több olyan autóra van szükségünk, amik azonos szinten vannak, jobban követhetők, mert ez most nincs így és nem megfelelő a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy szórakoztató lehet, de szerintem a mostani formátum rendben van. Még mindig szeretem az időmérőket, és akarom is őket, de ha van egy extra versenyünk, az király dolog. Összességében azonban azt mondom, rendben van ez így, ahogy most van.”

Andreas Seidl

„Egyelőre csak ötletek vannak, és szerintem maga a megvalósítás még mindig távol van a valóságtól, és több információra van szükség. A McLarennél alapvetően nyitottak vagyunk erre a megbeszélésre, és úgy gondolom, hogy mindenki másnak is annak kell lennie, ha vannak olyan dolgok, amiket kipróbálhatunk anélkül, hogy szembe mennénk a Forma-1 DNS-ével. Pillanatnyilag itt tartunk. Az elmúlt héten Genfben megvitattunk pár dolgot a csapatfőnökökkel és a Liberty Mediával. A végső szakaszában állunk a dolgoknak, így eljöhet az idő arra, hogy papírra vessük mindezt a szabályozás szempontjából. Nagyon várom, hogy lássam a végleges szabályokat, ami előtt még a Technikai-és a Stratégiai Munkacsoportnak is igent kell mondania.”

