Az F1-es versenyszervezők pénzügyi segítséget akarnak kapni az F1-től

A Forma-1-es versenyszervezők pénzügyi segítséget akarnak kapni a Forma-1 tulajdonosaitól, hogy a sport elérje az ambíciózus célkitűzését, miszerint 15-18 versenyt rendeznének a 2020-as szezonban, és már nyáron elkezdődjön a Forma-1 új idénye.

A Forma-1 mezőnye bár elutazott Ausztráliába, de a versenyt nem tudták megrendezni, miután a McLaren egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus-tesztje. Összesen 7 versenyt halasztottak el eddig, hivatalosan pedig Monacót törölték a 2020-as naptárból.

Az F1 eredetileg azt mondta, hogy a szezon majd májusban veheti kezdetét, viszont azóta már megváltoztak a terveik: a nyár valamelyik pontján kezdődne el a szezon. A Forma-1-es versenyszervezők pedig dühösek.

„Az F1-nek bele kell egyeznie az alacsonyabb rendezési díjakba, ha azt akarják, hogy egészségesek maradjanak a promóterek.” – mondta az Independentnek egy F1-es versenyszervező, a brit lap pedig több szervezőt is megszólaltatott.

A szervező azt is elmondta, hogy a 22-es csapdájába kerültek, hiszen szükségük van a felszerelésre, ha azt akarják, hogy készen álljanak a versenyre, viszont nincs meg az ehhez szükséges pénzük. Általában az elővételes jegyek eladásából tudják kifizetni a felszereléseket, azonban most erre nem számíthatnak, ugyanis a szurkolók nem tudják, hogy el tudnak-e utazni a helyszínre, és hogy egyáltalán megrendezésre kerül-e a verseny.

„Buszok százait foglaltuk le, ugyanis ezeket 90 nappal a verseny előtt kell lefoglalni, a visszamondásnak pedig van díja. A forgalommal kapcsolatban is van szerződésünk, mert fel kell bérelnünk rendőrök százait a versenyhétvégére, és itt is büntetést kell fizetnünk, ha visszamondjuk a szolgáltatást.” – folytatta a versenyszervező.

„Emellett fel kell állítanunk átmeneti lelátókat és a megrendelt vendéglátói sátrakat, és ezeket 6-8 hónappal a verseny előtt le kell tárgyalnunk, és 60-90 nappal a verseny előtt fel kell állítanunk. Amikor a verseny előtti utolsó 6 hétben vagyunk, akkor hetente több mint egymillió eurót költünk az előkészületekre.”

„Általában ebben az időszakban szoktuk eladni a jegyek nagy részét. A legtöbben a városon kívülről vesznek jegyet a versenyre, és általában a városon kívülről érkezők nem hagyják az utolsó pillanatra a tervezést. Körülbelül 80 százalékuk több mint 4 hónappal a verseny előtt lefoglalja a jegyét. Szóval most lenne a kulcsfontosságú eladási időszak.”

És ezzel nemcsak a fent idézett versenyszervező van így, hanem az Azerbajdzsáni Nagydíj is azon futamok közé tartozik, amelyeket újra kell ütemezni. A szervező Arif Rahimov nyilatkozott erről.

„Ismerek olyan szervezőket, akik rögtön a versenyük megrendezése után elkezdik árulni a jegyeket a következő versenyre. Ez azt jelenti, hogy ők 3-6 hónapnyi jegyeladástól esnek el a bizonytalanság időszaka miatt.”

Frank Tamás lánya, Ariane Frank-Meulenbelt, az F1-es jegyeket árusító GPTicketshop igazgatója is megszólalt ebben a témában.

„A jegyeladások visszaestek, sőt nemcsak visszaestek, hanem le is álltak, ez pedig az összes motorsport-eseményre vonatkozik. Érthető, hogy az emberek más dolgok miatt aggódnak, nem az F1 vagy a MotoGP miatt, és senki nem tudja, hogy mikor kezdődhet el újra a versenyzés, és hogy mikor lehet újra szabadon utazni.”

„Ez pedig a gazdasági leállásokkal kombinálva nem ideális forgatókönyv a jegyeladások szempontjából. Viszont optimisták vagyunk azt illetően, hogy amikor a járvány lelassul vagy teljesen megszűnik, akkor visszatérünk a normál eladási számainkhoz, de azt még nem tudjuk, hogy ez 2020 második felében lesz, vagy csak 2021-ben.

A bizonytalanság pedig nem az egyetlen ok a lassulás mögött. Egy másik F1-es szervező így nyilatkozott:

„Az egyik dolog, amiből a későbbi versenyek profitálnak, az az izgatottság és a szezon első felével kapcsolatos tudatosság. Arra támaszkodunk, hogy az emberek izgatottak lesznek ez iránt, amikor látják a TV-ben. Ausztrália óriási szolgálatot tesz nekünk.”

„Amikor elkezdődik a szezon, akkor az emberek elkezdik figyelni a Forma-1-et, de ha nincs szezon, akkor senki sem fog érdeklődni. Ha a szezon nem kezdődik el júliusig, akkor nem lesz ugyanakkora az érdeklődés. Minden verseny kiegészíti a saját versenyünket.”

Hogyha például augusztus közepén kezdődne el a szezon, akkor minden hétvégén versenyt kellene rendezni december közepéig, hogy 18 verseny kerüljön megrendezésre. És ehhez nemcsak arra lenne szükség, hogy a 18, versenyt megrendező ország mentes legyen a koronavírustól, hanem arra is, hogy az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Svájcban is jó legyen a helyzet, hiszen e három országban található a csapatok bázisa. Az ausztráliai eset után pedig valószínűleg a szervezők nem fognak kockáztatni, ha egy kicsi esélye is lesz annak, hogy a koronavírus felborítja a terveket.

Egy pozitív koronavírus-teszt is elég volt ahhoz, hogy lefújják az Ausztrál Nagydíjat, tehát teljesen koronavírus-mentesnek kell lennie annak az országnak, amely versenyt rendezne. Viszont az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Svájcban is bőven van koronavírus-fertőzött, és vélhetően tovább fog tartani, amíg készen állnak a versenyzésre, mint augusztus közepe.

Ez pedig megmagyarázza azt, hogy a versenyszervezők miért szkeptikusak a Forma-1 kijelentésével kapcsolatosan. Az egyik szervező szerint jobb lenne törölni az eseményt, hiszen így nem kellene pénzt költeniük a dolgozókra és az előkészületekre.

„Egy Ausztráliához hasonló incidens miatt csődbe mennénk, mivel abban a stádiumban már milliókat költöttünk volna. A jegyek visszaváltása pedig megölne minket. Begyűjtjük a pénzt a szurkolóktól, veszünk lelátókat, mert ezt is el kell intéznünk. Ha viszont hirtelen lefújják a versenyt, akkor a lelátók ott maradnának, viszont a szurkolók pénzét vissza kellene adnunk.”

Az Azerbajdzsáni Nagydíj szervezője azt mondta, azzal előzik meg ennek a veszélyét, hogy „abban állapodtunk meg az F1-gyel, hogy csak akkor erősítjük meg a versenyünk dátumát, ha már a verseny lefújásának veszélye a múlté lesz. Emellett legalább 10-12 hét szükséges ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a versenyre.

A jegyeladások leállása pedig nemcsak az előkészületek finanszírozását nehezíti meg, hanem a versenyrendezési összeg előteremtését is. Átlagban egy pályának 22,8 millió fontot kell fizetnie a versenypályának, és ez az F1 tulajdonosának, a Liberty Mediának a második legnagyobb bevételi forrása. Az egyik szervező szerint a Libertynek bele kell mennie az alacsonyabb rendezési összegekbe ahhoz, hogy zöld jelzést kapjanak a versenyek.

„Az F1 kevesebb jegyvásárlót vonz, ezért a versenyrendezési díjnak is alacsonyabbnak kellene lennie. Ha a bevételünk kevesebb lesz, mint tavaly, akkor szeretnénk, ha az F1 ennek megfelelően csökkentené az összeget. Ezt az összeget figyelembe véve kellene módosítania az F1-nek a rendezési költségeket, ha pedig növekszik a bevételünk, akkor növelhetik az összeget.”

Egy másik versenyszervező szerint a fent idézett kolléga tervét „vakítóan nyilvánvalónak” tartja, és ezt tette hozzá:

„Az embereknek előkészületeket kell végezniük, hogy megrendezhessék a versenyt, szabadságot kell kérniük, le kell foglalniuk a hotelt, ha más országból érkeznek, stb… szerintem az egyetlen lehetőség a teljes év törlése, hiába fáj ezt kimondani.”

