Az F1-es versenyhétvégékre bevezetett változások, 2. rész

A Forma-1 2020-as szezonját is több, mint 3 hónappal el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt, azonban az Európában javuló helyzet miatt zárt kapuk mögött újraindulhat a királykategóriában is a versenyzés.

A Motorsport.com összegyűjtötte, hogy milyen változások tették lehetővé a futamok megtartását, amelyeket majd a rajongóknak, a csapatoknak, és a pilótáknak is meg kell majd szoknia, az első részt, amelyben szó volt a zárt kapus szabályokról, a csapatok buborékjairól, itt találjátok.

Zoomos meghallgatások

A versenybírók olyan szobákban fognak dolgozni, ahol az asztalok, és a székek is úgy lesznek elhelyezve, hogy biztosítsák a megfelelő védőtávolságot. Amennyiben egy pilótát beidéznek a versenybírók, védőfelszerelés, és a védőtávolság tartása kötelező lesz.

Amennyiben nem áll majd rendelkezésükre egy kellően nagy terem, akkor azt a szabadban, és ha arra sincs lehetőségük, akkor telekonferencián, pl. Zoomon keresztül fogják lebonyolítani a meghallgatásokat.

Az FIA azt is engedélyezte, hogy amennyiben valamelyik versenybíró részéről utazási probléma merül fel, a munkáját távolról, szintén Zoom-szerű felületen végezhesse.

Elmarad a pilóták verseny előtti parádéja

A szurkolók nélkül, és a kötelező távolságtartási szabályok miatt a vasárnap reggeli parádé is elmarad.

Az egyik megoldás az lehet a vasárnapi verseny előtti műsoridő kitöltésére, hogy a pilótákat a garázsaik előtt, szinte egyesével interjúvolják meg, hogy valami verseny előtti izgalomnövelő maradjon a rajongóknak is.

Új rajtrács procedúrák, ha lesznek egyáltalán

Az egyik legnehezebben megoldható feladatot a vasárnapi rajtrács felépítése adja az F1-nek, ahol az összes autó, és rengeteg ember tömörödik össze nagyon kicsi helyen. A távolságtartásai szabályokat itt is bevezették, kevesebb embert engednek fel a célegyenesre, és kevesebb ideig.

A csapatoknak csak 40 tagja tartózkodhat maximálisan a rajtrácson, ez ont annak a fele, ahány emberrel elutazhatnak a versenyekre. A szokásos verseny előtti ceremóniák nélkül a bokszutcát a szokásos 30 helyett a rajt előtt 20 perccel zárják be.

Az autókra a kerekeke a rajt előtt 5 perccel fel kell rakni, a szokásos 3 helyett, és addigra meg kell kezdenie a csapatoknak a levonulást a pályáról. Egy új szabály értelmében a 3 perces figyelmeztetésnél már csak 16 ember lehet pilótánkként a pályán.

Ez ugyanakkor még minidig csak tervezet, és az FIA nyitott arra is, hogy teljesen eltörölje ideiglenesen ezt a felkészülést. Ebben az esetben az autók közvetlenül a garázsból hajtanának ki a felvezető körre, és már a versenyre felkészülten foglalnák el a helyüket a rajtrácson.

Nem lesz pódiumceremónia

A távolságtartási szabályok miatt az F1 nem tud tartani hagyományos pódiumceremóniát sem. A terv egyelőre az, hogy valamilyen ceremónia a rajtrácson lesz, miután az autók lefutották a levezetőkörüket.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Pierre Gasly, Toro Rosso celebrate on the podium

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images