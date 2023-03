Az F1-es Szaúd-arábiai Nagydíj nyertesei és vesztesei

A biztonsági autós fázis miatt a vártnál is könnyebben és hamarabb fejeződött be a 2023-as Szaúd-arábiai Nagydíj nagy felzárkózása, a korai csatákat pedig felváltotta a gumikímélés.

A hu.motorsport.com-nál minden 2023-as Forma-1-es verseny után megnevezzük az adott futam legnagyobb nyerteseit és veszteseit. Ez nem korlátozódik a csapatokra, vagy pilótákra. Mielőtt azonban rátérnék a mezőnyre, egy bónusz fekete pontot már megint oda kell ítélni az FIA-nak, amiért több mint 30 körön nem tájékoztattak senkit arról, hogy Alonsót egyáltalán vizsgálják, majd megvárták a pódiumceremóniát is, mire közzétették a döntésüket. Bahreinben ez jobban ment, az utólagos változtatásokat pedig egyként utálja a paddock és a szurkolók.

Nyertes: Sergio Perez

Nem ritkán győzik le Max Verstappent csapaton belül úgy, hogy Verstappen a második helyen végez, közvetlenül a csapattársa mögött. Verstappen szépen zárkózott az első etapban, azonban miután a turbulens levegő miatt a vártnál is nehezebb volt a követés a versenyen, igazi győzelmi esélyt csak a biztonsági autó adott a holland kezébe.

Sergio Perez azonban hibátlan versenyt teljesített, és végig tartotta kétszeres világbajnok csapattársa tempóját. Az, hogy a verseny végén látványosan zavarta az, hogy Verstappen alig 1 tizeddel szerezte meg a leggyorsabb körért járó extra pontot, arra utal, hogy erre ő is ugyanígy képes lett volna. Nem biztos, hogy sok ilyen futam lesz az évben, de a Red Bull szempontjából különösen biztató, hogy mindkét pilótájuk kiváló formában versenyez.

Vesztes: Ferrari

A Ferrari még annál is gyengébb, mint mi, a szurkolók, a riválisok, és maga a csapat gondolta volna. A Mercedesnél nyilvánosan bevallották, hogy rossz a koncepciójuk, és már el is kezdtek dolgozni a B-autójukon. Ehhez képest a Ferrari azzal kezdte a hetet, hogy minden sajtóértesülést cáfoltak, amely a csapattal kapcsolatos problémáiról értekezett.

A helyzet az, hogy a Ferrarira is olyan kemény megbeszélések várnak most Melbourne előtt, mint amilyeneket a Mercedes tartott a szaúdi futamot megelőző hetekben. A Ferrari tavaly az aktuális technikai szabályrendszer talán legerősebb autójával kezdte az évet, mielőtt a 39-es technikai direktíva vissza nem vetette volna a teljesítményüket.

A Ferrarinak a soron következő hetekben kell meghatároznia, hogy az aktuális autójuk foltozgatásával képesek lehetnek-e befogni a Red Bullt, vagy pedig a szezon legalább első felének beáldozásával nekik is új fejlesztési irányokat kell-e keresniük.

Nyertes: Mercedes

Tiszavirág életű siker ez, a csapat legkomolyabb problémáit nem oldja meg Russell örökölt harmadik helye, de miközben a Mercedes hivatalosan már temeti az évet, meglepett csodálattal nézhetik, ahogyan így is a Ferrari előtt végeznek.

Vesztes: Valtteri Bottas

Teljesen értékelhetetlen teljesítmény a finntől, akinél egész hétvégén jobb volt csapattársa, Csou Kuan-jü. A verseny végén a lágyakon is a leglassabb pilóta volt a mezőnyben, miután elmondása szerint minden egyes kanyarban csúszkált.

Az Alfa Romeo a verseny alatt nem látott az autójával kapcsolatos problémát, de Bottas nem nézi majd örömmel, hogy a C43 tempója egyébként sem volt jó a pontszerzéshez a szoros középmezőnyben.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebrates a good result in Qualifying Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Nyertes: Fernando Alonso

Igen, Fernando Alonso elbukta a 3. helyet a 10 másodperces büntetése miatt, de ettől függetlenül óriási örömmel nyugtázta, hogy bizony valóban a mezőny második leggyorsabb autója van alatta, amivel az előttünk álló versenyeken ugyanígy harcolhat majd a 3. helyért.

Azon a 3 elvesztett ponton nem fog fennakadni, mivel a Red Bull tempófölénye miatt nem reális, hogy a világbajnoki címért harcoljon idén, az FIA megkérdőjelezhető munkáját pedig egyébként is szereti kiosztani. Még mindig tartanak a mézeshetek az Aston Martinnal, így pedig Alonso is mentálisan kizökkenthetetlen egyelőre a szezonban, aminek látjuk is a pályán az eredményét.

Frissítés: így, hogy Alonso még vissza is kapta a történelem könyveknek szóló harmadik helyét, így még kajánabb mosollyal hajtotta álomra a fejét.

Vesztes: McLaren

A McLaren nem volt rossz Szaúd-Arábiában, és az Alpine nem túl kiemelkedő teljesítményét figyelembe véve még akár pontokat is szerezhettek volna. Azt, hogy pont Norris hajtott át Piastri első körben letört első szárnyát, részben magának köszönheti a brit pilóta, ugyanis a szokatlan időmérős hibájának köszönhette, hogy a mezőny végéről rajtolt.

Az, hogy a verseny végén a 15. helyért csatáztak, továbbra sem illik a csapat (talán még mindig) patinás hírnevéhez. A McLarennek jobban meg kell becsülnie a pontszerzési lehetőségeit, mert ki tudja, mennyi lesz még a bakui, állítólag remek fejlesztésük előtt.