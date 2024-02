Az F1-es riporter szerint Hamilton ezért igazolt a Ferrarihoz

Február legelső napján derült fény arra, hogy a hétszeres világbajnok a szezon végén a Mercedest elhagyva a Ferrarihoz fog majd csatlakozni. A hír bejelentése óta persze már nagyjából mindenki elmondta a véleményét a hatalmas átigazolásról, a mögötte meghúzódó valódi okokat azonban vélhetően csak maga Hamilton tudja.

A brit pedig karrierje során számtalanszor beszélt már arról, hogy Senna volt a példaképe, a gyerekkori kedvence, és mint azt nemrég Luca di Montezemolo, a Ferrari egykori elnöke ismét elmondta, a brazilok háromszoros világbajnokának is szándékában állt az olaszoknál versenyezni, a tragikus halála azonban végül meghiúsította ezt.

Az idei bahreini teszt alatt Kravitz Senna egykori tolemanes kollégájával, Pat Symondsszal készített interjút, és a riporter kifejtette, hogy szerinte Hamilton döntésében vélhetően az is szerepet játszhatott, hogy ő megcsinálhatja azt, amire Sennának végül sajnos nem volt lehetősége.

„Van egy személyes elméletem: Lewis a karácsonyi és újévi időszak nagy részét Brazíliában töltötte, és tudjuk, hogy mindig is Ayrton volt a gyerekkori hőse. Persze te is nagyon jól ismerted Ayrton Sennát, és nem hiszem, hogy titok lenne, hogy a williamses időszakot követően ő is a Ferrarinál akarta befejezni pályafutását – ez az évek alatt már világossá vált” – vélekedett Kravitz.

Symonds pedig egyetértett vele, és szerinte Hamilton átigazolása valóban mesteri húzás lehet, figyelembe véve a Ferrari biztató fejlődését az elmúlt szezonban. „Úgy vélem, tényleg lehet ebben valami, Ted. Ezek a srácok igazi sportemberek, és van ebben valami romantika is. A Ferrari egy hatalmas név, minden kisgyerek álma.”

„Ő már olyan sok mindent elért. Vajon megéri neki ez a kockáztatás? Persze, hogy megéri. És legyünk őszinték. A Ferrari gyors volt tavaly. Jobbak voltak, mint amit a bajnoki eredményeik mutattak. Voltak olyan alkalmak, amikor lábon lőtték magukat, de alapvetően rendkívül gyorsak voltak az időmérőn, és viszonylag erősek voltak a futamokon is. Ha tehát tovább tudják vinni ezt a lendületet, akkor ez valóban egy remek csapatváltás lehet” – zárta gondolatát Symonds.

És miközben Hamiltonnál talán az érzelmek is szerepet játszottak a döntése meghozatalában, addig a Red Bull kicsit máshogy gondolkodott, amikor idei autójával a Mercedes útjára lépett.