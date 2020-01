Az F1-es pilóta, aki csak két futamot kapott Massa helyén a Ferrarinál

Több mint 10 esztendővel ezelőtt Felipe Massa nagyon súlyos fejsérüléseket szenvedett a Magyar Nagydíj időmérő edzésén. Rubens Barrichello Brawn GP versenygépéről levált egy rugó, ami egyenesen a Ferrari pilótájának arcában landolt.

Massa gyakorlatilag azonnal súlyos állapotba került, és belehajtott a gumifalba. Hosszú perceken át nem lehetett pontosan tudni, hogy mi történt, és mi történik a brazil körül. Szerencsére Felipe életben maradt, és noha kihagyta a 2009-es idény további részét, képes volt visszatérni.

A visszatérését követően azonban már messze nem tudott olyan sikeres lenni, és Fernando Alonso mellett esélye sem volt. A Williamsnél ugyan volt egy-két jobb eredménye, az az időszak egyértelműen a királykategóriás karrierje végét jelentette.

A Magyar Nagydíjat követően a Ferrarinak szüksége volt egy beugróra. Az első opció Michael Schumacher volt, aki igent mondott, de egy korábbi motoros sérülés miatt mégsem állhatott a korábbi csapata rendelkezésére.

Rubens Barrichello, Luca Badoer and Michael Schumacher with the new Ferrari F2004

Fotó készítője: Ferrari Media Center