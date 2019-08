Az F1-es orvos, aki már látott tűtől síró versenyzőt

A Formula Medicine már 1989 óta jelen van a Forma-1-ben, ez alatt pedig 500 versenyen, 500 időmérőn és a teszteken is részt vettek. Az alapító, Riccardo Ceccarelli, aki továbbra is komoly szerepet tölt be a Formula Medicine-nél, elmesélte, hogy látott már tűtől síró versenyzőt.

„300 km/órás sebességgel vezetnek egy autót, de félnek a tűtől…” – mesélte Ceccarelli a Gazzettának.

További híreink: Lorenzo megtöri a negatív spirált a Honda szerint

„Az egész Formula Medicine egyébként egy kudarcból indult, mert én is versenyző voltam, mielőtt orvos lettem. Amikor elkezdtem, még csak a March-csal dolgoztam, ott is a barátomnak, Ivan Capellinek köszönhetően. Ha azt mondják, hogy 3-4 évig csinálhatom ezt, aláírtam volna. Ez volt 30 éve…”

Ceccarelli és stábja tehát nem „kopott ki” a sportból, sőt már 9 csapatnál a struktúra része a Formula Medicine – mindössze a Ferrari nem él a szolgáltatásaikkal, akik a Med-Ex-szel dolgoznak.

Most pedig már a Formula Medicine nem csak a pályán található meg. A viareggiói főhadiszállásukon minden nap ott van legalább 2 orvos, 3 edző, egy fizioterapeuta és 2 pszichológus. Utóbbit tartja az egyik legfontosabb területnek Ceccarelli:

„Tanulmányokat végeztünk az agyon, hogy hogyan lehetne optimalizálni a teljesítményét. Mindez szigorúan tudományos alapokon nyugszik, és ebben szakértők segítettek nekünk a világ több pontjáról.”

Tehát a főhadiszálláson a hagyományos edzőtermeken kívül van egy mentális edzőterem is.

„Ez az egyik oka annak, hogy azok a versenyzők, akik betérnek hozzánk, mindig fejlődnek. 2019-ben már 130 versenyzővel dolgozunk, ami több kategóriát is lefed. Szerintem hamarosan könnyen elérhetjük a 200-at is. Az évek alatt pedig összesen több mint 1500 versenyzővel dolgoztunk, 51 országból.” – zárta Ceccarelli.

A következő videós anyagban a Forma-1 idei mezőnyének eredményeit nézhetjük meg egymás ellen, csapaton belül, látván azt, hogy ki, hogyan áll a másikkal szemben.