Az F1-es Las Vegas-i Nagydíj „örökre” a naptárban akar maradni

Az F1 először 1981-ben versenyzett a városban, akkor azonban egy parkolóban kialakított pályán rendezték a futamot, ami nem hozott nagy sikert, ezért a következő évi nagydíjat követően már vissza sem tértek oda.

Emily Prazer, a Las Vegas-i Nagydíjat rendező cég kereskedelmi alelnöke most egy rendezvény keretében beszélt arról, hogyan haladnak az előkészületekkel, és hogy milyen jövőt vizionálnak a futamnak.

Az esemény pedig azért is lesz más, mivel a Liberty Media is promóterként működik benne közre, így nekik is közvetlen pénzügyi érdekük fűződik hozzá. A verseny szerződése pedig 2025-ig szól, de a szervezők most elmondták, hogy ennél jóval hosszabb távra terveznek.

„A mi szempontunkból úgy néz ez ki, hogy vásároltunk egy földterületet azzal a céllal, hogy futamot rendezzünk rajta. Nem hiszem, hogy csak három évig akarunk maradni. Örökre maradni szeretnénk” – mondta Prazer.

„Ez egy nagyon különleges piac, és úgy gondoljuk, tovább tudjuk növelni a sport népszerűségét. Ezért is vagyunk izgatottak a létrehozni kívánt állandó infrastruktúra miatt. Igazából azon dolgozunk, hogy miként tudnánk azt a területet egy egész éves élménnyé tenni Las Vegasban, amihez semmi sem fogható.”

A nagy lelkesedés ellenére azonban a futamnak biztosítani kell majd, hogy nincsen nagy hatással a város életére, és mindenki el tud jutni például a munkahelyére, a kaszinók és egyéb szórakoztató létesítmények pedig problémák nélkül tudnak működni.

A szervezésre tehát különös figyelmet fognak fordítani a szervezők, hogy minden a terveknek megfelelően menjen majd a versenyhétvége folyamán, amely egyébként különleges lesz, hiszen csütörtöktől szombatig fog tartani.

Az F1 pedig hatalmas promóciót fog adni az eseménynek, hiszen már idén novemberben is lesz egy nyitóünnepség, miközben jövőre egész évben különböző rendezvényeket szeretnének tartani.

