Az F1-es közösség földbe döngölte a Haast Mazepin maradása miatt

Mondani sem kell, hogy a már eddig is Mazepin-ellenes rajongóknak kicsit sem tetszett ez a döntés. Az orosz pilóta amiatt került még a hónap elején ismét kereszttűzbe, mert Instagramjára egy rövid videót töltött fel, amelyen egy nőt tapogat egy autó hátsó ülésén.

A Haas a közleményben kifejtette, hogy „az ügyet elrendezték csapaton belül”, és nem kívánnak további kommentárt hozzáfűzni az esethez. Több sem kellett a dühös szurkolóknak, akik már korábban elindították a #WeSayNoToMazepin, vagyis a „Nemet mondunk Mazepinre” kezdeményezést.

Az utóbbi hetekben rengetegen írták alá azt a petíciót, amely Mazepin Haastól való kirúgását követeli, most pedig újabb csípős megjegyzések érkeztek a közösségi médiában az új hírek láttán.

A Formula1news.co.uk több Twitter-bejegyzést is összegyűjtött ezzel kapcsolatban. Vannak, akik úgy vélik, hogy a Haas ezzel lényegében elnézi a „szexuális zaklatást” versenyzőjének. Mások szerint ez a nőkre nézve is tiszteletlen, nemcsak a sportágban, de úgy összességében is.

Az egyik szurkoló még azt is felvetette, hogy a Haas szponzorainak egyszerűen be kéne szüntetniük a csapat támogatását. Sokan továbbá azzal is viccelődtek, hogy szerintük ezzel már csak egyetlen versenyzője maradt az amerikaiaknak, Mick Schumacher.

„Mick Schumacher az első F1-es pilóta, aki egyedül vezet majd egy csapatnál. Neki nem is kell csapattárs, mert annyira erős” – írta az egyik felhasználó. „Atya ég, annyira várom, hogy szurkolhassak a Mick Schumacher F1 Teamnek jövőre. Egyszemélyes versenyzőfelállás, mert ő egy független ember” – hangzott egy másik üzenet.

A rajongók mellett egyébként több F1-es szakértő és újságíró is nemtetszését fejezte ki a döntés kapcsán, és néhányan azt is szóvá tették, hogy a Haas elhallgatja, hogy milyen szankcióval próbálja megzabolázni versenyzőjét.

Maga a sorozat és az FIA korábban egyébként teljes mértékben kiállt a Haas nézőpontja mellett, de így sem feltétlenül vet jó fényt az F1-re, hogy csöndben maradtak ebben az ügyben, amely most már kezd egyre súlyosabbá válni, köszönhetően a publikum reakciójának.

Ráadásként valaki arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban azért voltak egyéb vitás esetek is versenyzőkkel, és azoknál az FIA hamar közbe is lépett, most viszont egyelőre még nem érkezett semmilyen újabb állásfoglalás a szövetség vagy az F1 részéről.

Andrea D’Ival, a Mazepin által fogdosott Instagram-modell még az eset után elmondta, hogy mivel jó barátok az orosszal, ezért ez inkább csak egy baráti viccelődés volt, mintsem komoly probléma.

Azóta azonban ő is több olyan posztot tett közzé, amelyek alapján azt lehet mondani, hogy már egyáltalán nem tetszik neki az, ami történt, és arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a „férfiaknak meg kéne tanítani, hogy tiszteljék a nőket”.

Az iménti negatív megnyilvánulásokból jól látni, hogy ez már tényleg egy igazi botránnyá kezd fajulni, de a Haas továbbra is kitart korábbi döntése mellett, hiszen szükségük van az orosz édesapja által hozott pénzekre is.

Hogy mit lép most a csapat és mit az FIA, az még kérdéses, de az egyre hangosabb F1-es közösség véleményét látva nehéz lesz az egészet a szőnyeg alá söpörni.

