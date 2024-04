Az F1-es kommentátor távozásra szólította fel a pilótát: „Meddig tudja még ezt csinálni?”

Lance Stroll a 2024-es idényt sem kezdte erősen: míg a csapattárs Fernando Alonsónak 24 pontja van 4 fordulót követően, addig ő mindössze 9 egységet gyűjtött. Japánban az időmérőn is nagyon nagy volt a különbség: Alonso az 5. helyre kvalifikált, míg Stroll a Q1-ben búcsúzott.

A BBC F1-es kommentátora, Harry Benjamin pedig elég kritikusan fogalmazott a kanadai versenyzővel kapcsolatban – szerinte csak édesapja miatt van az Aston Martinnál, és el kellene gondolkodnia azon, meddig akar még minden hétvégén totális vereséget szenvedni:

„Nézd, ne becsüljük alá azt a tényt, hogy Fernando Alonso az Fernando Alonso, de nagyon feltörli a padlót Lance Stroll-lal. Lance esetén fontos megjegyezni, hogy nem szerzel pole-t és állsz dobogóra a Forma-1-ben, ha rossz versenyző vagy, de ha egy másik versenyzőről lenne szó, akkor az elmúlt évek teljesítménye alapján már nem lenne az F1-ben.”

„Mindannyian tudjuk, hogy azért van még a csapatban, mert az édesapja a csapat tulajdonosa és vezetője" - mondta a Chequered Flag podcastben a kommentátor, majd így folytatta:

„Hacsak nem javul drámaian a teljesítménye, egy bizonyos ponton el kell kezdődnie a beszélgetésnek. És még a hétvégi fejlesztésekkel sem volt meg nála a tempóelőny, ezt ő is elmondta egy interjúban.”

„El kell gondolkoznia azon, hogy meddig tudja még ezt csinálni, és minden alkalommal totális vereséget szenvedni. Az Aston Martin tavaly azért maradt le a top 3-ról a konstruktőrök között, mert csak egy versenyzővel gyűjtöttek pontokat.”

„Oké, Stroll is szerzett itt-ott néhány pontot, de tavaly is Fernando Alonso vitte az Aston Martint a hátán, és most is ez a helyzet” – mondta a kommentátor.

Eközben lenyűgözte a főnököt Vettel tesztje, leigazolhatják, míg Verstappen nem támogatja az F1 2026-os terveit.