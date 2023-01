Az F1-es főnököket felhergelték Ben Szulajem „elfogadhatatlan” megjegyzései

Ben Szulajem hétfőn a közösségi oldalán beszélt arról, hogy szerinte nem jó, ha a Forma–1-re felfújt árcédulákat ragasztanak, mivel annak több szempontból is negatív hatása lehet. Mindez pedig azok után jött, hogy a múlt hét végén a Bloomberg arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia szuverén vagyonalapja 20 milliárd dollárt kínált a Liberty Mediának az F1-ért.

Az elnök szerint pedig nem feltétlenül vannak jó következményei annak, ha ilyen számokkal dobálóznak, mivel szerinte lényegtelen, milyen sokat fizet valaki a sorozatért, ha nem érkezik megfelelő tervvel, akkor annak a promóterek és a nézők fogják meginni a levét, mert növekedni fognak a rendezési költségek és a jegyárak is.

Ben Szulajem szavai azonban most úgy tűnik, felidegesítették a Liberty Mediát, akik formálisan is kifejezték nemtetszésüket az elnök felé, kedden ugyanis egy levelet küldtek neki, melyet aztán a csapatoknak is továbbítottak.

Ebben a levélben pedig arról beszélnek, hogy az elnök szavai egyszerűen „beleavatkoztak” az F1 kereskedelmi jogait érintő ügyekbe. Ez pedig azért probléma, mert anno 2000-ben Max Mosley akkori FIA-vezér megállapodást kötött arról, hogy bérbe adja ezeket a jogokat az F1-nek több mint 100 évre, a szövetség pedig beleegyezett, hogy nem szól bele a kereskedelmi ügyekbe, és kizárólag a szabályokkal kapcsolatos problémáknál léphet közbe.

Az F1 pedig azzal érvel, hogy Ben Szulajem most túllépett egy határt, amikor a sport értékéről tett kijelentéseket. „Az FIA egyértelmű ígéreteket tett arra, hogy nem fog semmi olyat tenni, ami károsan befolyásolná a tulajdonosokat, a vezetőséget és/vagy azon jogok kihasználását.”

„Mi úgy gondoljuk, hogy az FIA elnökének közösségi oldalán megjelenő megjegyzések elfogadhatatlan módon beleavatkoznak ezekbe a jogokba.”

Az F1 komoly hangvételét az is jól jelzi, hogy a levélben említést tesznek arról is, hogy az FIA akár felelősségre is vonható, amennyiben kiderül, hogy az elnök szavai károsan érintik a részvényeseket és a befektetőket.

Maga az F1 eközben nem adott ki semmilyen hivatalos közleményt az ügyben, de nagyon úgy tűnik, hogy a tavalyi gondok és nézeteltérések után most még tovább nő a széria és a szövetség közötti feszültség.

