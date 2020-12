Abiteboul: az F1 többet is tehetne a sportágon kívül

Egy korábbi sajtókonferencia folyamán a francia a következőket mondta a téma kapcsán: „Azon tűnődöm, hogy a jövőben nem kellene-e kötelezővé tenni, hogy az időnk, a forrásaink és a létesítményeink egy részét nemesebb célokra fordítsuk, másfajta célokra, az F1-en kívül.”

Abiteboul szerint ez a kötelezettségvállalás több okból is fontos lenne. „Őszintén szólva, ha nem köteleznek rá minket, akkor attól félek, hogy egyszerűen csak nagyon ritkán vagy bizonyos helyzetekben tennénk meg.”

Szerinte a Forma–1-es csapatok hatékonyságát, tudását és erejét nemcsak az autók gyorsabbnál gyorsabbá tételére kéne felhasználni, de a világunk jobbá tételére is, és ki kellene hangsúlyozni a társadalmi-politikai projekteket is, mint például amilyen a „We Race as One” is volt idén.

„Az a jó és a rossz is az F1-ben, hogy kiváló létesítményeink, embereink és képességeink vannak, de még lehetne sorolni. Mi viszont csak arra koncentrálunk, hogy gyors autókat építsünk, és bármi egyéb dolog csak hátrányosan hatna erre.”

„Ebben a speciális helyzetben viszont, amikor a világ megállt egy időre, csinálhattunk valami mást is, és ezzel meg tudtuk mutatni, hogy mire is vagyunk képesek valójában” – érvelt Abiteboul.

