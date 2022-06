Az F1-es csapatok visszautasították a delfinezés csökkentésére irányuló javaslatot

A versenyzők érdekvédelmi szervezetének (GPDA) egyik elnöke, George Russell állítólag nyíltan kérte az FIA-t arra, hogy vizsgálja meg a témát, mivel a brit pilóta komolyan aggódik a folyamatos pattogás biztonsági kockázatai miatt.

Miközben a pilóták nagy része osztja Russell véleményét, nem minden istálló hiszi azt, hogy drasztikus lépésre lenne szükség rövid távon, főleg úgy, hogy nem mindenki szenved ettől a jelenségtől.

Most azonban kiderült, hogy 2021-ben voltak megbeszélések az idei autók fejlődése kapcsán, és egy javaslatot is felvetettek, mellyel ellensúlyozni kívánták a delfinezés lehetséges kockázatát, miután világossá vált, hogy mennyire alacsony hasmagassággal kell majd futtatni az új masinákat.

A javaslat elvileg több technikai intézkedésről szólt, köztük arról, hogy a csapatoknak megszabtak volna egy minimális hasmagasságot, amely alá nem mehetnek, ezzel csökkentve a pattogás kockázatát. Egyetértés viszont nem volt a kérdésben, így kukázták az ötletet.

Miközben tavaly tehát ezt még nem ítélték szükségesnek, a pilóták egyre növekvő aggodalmai miatt most akár újra terítékre kerülhet a téma. A McLarent vezető Andreas Seidl egyetértett abban, hogy a delfinezés „brutalitása” miatt helyénvaló lenne megvitatni az ügyet a csapatok és az FIA között.

Persze, azt is megjegyezte, hogy bármely istálló megszabadulhatna a problémától, ha megemeli a hasmagasságot, bár ez nyilván teljesítményvesztéssel is járna. „Megértjük, hogy bizonyos autók pattogása brutális a pilótákra nézve, és ezért is tartom fair pontnak, hogy beszélünk a témáról a technikai tanácsadói testületben.”

„Ugyanakkor minden csapat tudja, hogyan lehet egyből megszabadulni tőle.” Toto Wolff eközben arról beszélt, hogy a mostani helyzet nem olyan egyértelmű, és érzése szerint fontos lenne azt is megérteni, hogy egyes csapatok miért szenvednek jobban, mint mások.

„Én csak a két pilótám nevében tudok beszélni: nekik gondjaik vannak, és ez olyan mélységig terjed már, hogy még a fizio sem tudja megoldani. Szóval látnunk kell, mi lesz, és meg kell értenünk, miért durvább egyes autók esetében.”

A ferraris Mattia Binotto sem ment túl messzire, mert érzése szerint a jelenlegi autókat nem annyira problémás vezetni, és szerinte több időre van szükség, hogy megértsenek minden aspektust.

„Nem hinném, hogy ezek lennének a legkényelmetlenebb autók a vezetés szempontjából. Mindenképpen kihívás, ez biztos. Ugyanakkor szerintem még egészen komfortosan lehet velük menni. A delfinezés kihívás, technikai kihívás, nekünk sikerült javítanunk rajta, a jövőben pedig még többet tehetünk. Szóval még túl korai lenne megítélni.”

„Egész biztos vagyok abban, hogy közép és hosszú távon találni fogunk megoldást. Ez is egy kihívás, ahogy sok más dolog is. Most tehát el kell fogadnunk. Egyértelműen össze kell dugnunk a fejünket, hogy javítani tudjuk rajta, de szívesen tesszük ezt.”

Miközben tehát a csapatfőnökök óvatosságra intenek és érthető módon a saját helyzetüket is féltik, addig a pilótáknak továbbra is el kell viselniük az eszméletlenül kellemetlen ugrálást, amely Bakuban talán minden eddiginél rosszabb volt. A kérdés csak az, hol érdemes meghúzni a határokat ebben a témában.

