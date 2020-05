Az F1-es csapatok megkapták a költségsapka részletes tervét: jobban járt a Ferrari?

A koronavírus-járvány okozta gazdasági recesszió remek időpontot teremtett a Liberty, és az FIA számára, hogy a sport költségeit még lejjebb szorítsák, és erre egyelőre a költségsapkát látják a legmegfelelőbb eszközként.

Eredetileg a 2021-es technikai szabályváltozásokkal együtt érkezett volna a 175 millió dolláros költségsapka, azonban a járvány miatt 2022-re tolódott az új generációs F1-es autók bemutatkozása.

A The Race által közzétett, megbízható információk szerint maradt az a 145 millió dolláros költségsapka 2021-re, amelyről Ross Brawn beszélt korábban.

Változás történt azonban ennek a csökkentésével kapcsolatban, ami különösen a nagycsapatokat érinti pozitívabban: 2022-re csak 140 millió dollára csökkentik, és 2023-2025 között is csak 135 millió dollárra fogják lejjebb vinni a költségsapkát.

A költségsapka drasztikus csökkentése – egy év alatt 145 millióról 130 millióra – csökkentése ellen a Ferrari kampányolt legerőteljesebben, és még a kiszállással is fenyegetőztek, az azonban mindenképpen pozitív a számukra, hogy a 130 millió dolláros javaslatot egyelőre teljesen levették az asztalról.

A McLaren a másik irányba húzott, ők egészen 100 millió dollárra akarták csökkenteni a sapka méretét, azonban az új javaslatot az egyik szóvivőjük „elfogadhatónak” nevezte.

Az FIA új, különleges helyzetekre hozott ügyrendi változtatása miatt a költségsapka elfogadásához nem kell egyöntetűen szavazniuk a csapatoknak, már egyszerű többséggel, tehát 6 csapat igenjével is érvénybe léphet az új költségsapka 2021-ben.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team and Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, sit behind a model of a 2021 Formula 1 car

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images