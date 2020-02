Az F1-es csapatok ma egyeztetnek a Liberty Mediával a koronavírusról

Hetekkel ezelőtt egyértelművé vált, hogy a Kínai Nagydíjat nem rendezik meg az eredeti időpontjában a koronavírus miatt, mely sok más országban is felütötte a fejét. Jelenleg Magyarország nem érintett, mert nincs fertőzött a hazánkban, de az jól látható, hogy a vírus egyre közelebb kerül.

A naptárhelyzet sem könnyű emiatt, és az évadnyitó Ausztrál Nagydíj már nagyon közel van. Melbourne rendkívül óvatos, és mindent megtesz azért, hogy a lakossága biztonságban legyen. Ez természetesen a többi városra is igaz, és az ausztrál kormány az összes lehetséges forgatókönyvre felkészül.

A hivatalos tájékoztatás szerint az ausztrál, a bahreini és a vietnami futamot is megrendezik az F1-es naptár első felében, de azt Chase Carey, a kategória első embere is hangsúlyozta, prioritást élvez számukra az emberek egészsége és biztonsága. Az amerikai üzletember emiatt folyamatosan egyeztet az illetéksekkel, beleértve a nagydíjak promótereit.

A spanyol MARCA beszámolója szerint Carey ma érkezik meg Barcelonába, az F1-es tesztsorozat utolsó napján, hogy személyesen egyeztessen a csapatokkal, elemezvén a helyzetet. Természetesen Ross Brawn is ott lesz az ülésen, aki Carey jobbkeze.

A csapatok eddig mindig azt mondták, bíznak az FIA és a Liberty Media döntésében, de az tény, hogy a vírus terjedésével minden eddiginél nagyobb óvintézkedésre van szükség, ami hatással lehet az utazásokra és a csomagok szállítására is. Tehát ma több fontos kérdésben is döntés születhet, ugyanakkor hangsúlyozzuk, a vírus kiszámíthatatlansága miatt akár percről percre is változhatnak a forgatókönyvek.

A visszatérő holland pályán ma teljesítették az első kört: erre Joshua Kreugernek volt lehetősége, aki elsőként érezhette meg, milyen a zandvoorti döntött kanyarokban menni.