Nincs több rejtegetés – az FIA reagált a csapatok trükközésére

Annak érdekében, hogy az F1 nyitottabb legyen a média és a rajongók előtt, az FIA 2022-ben bevezetett néhány új procedúrát, hogy átláthatóbbá tegye, mely csapat milyen új fejlesztéssel készült egy-egy futamra.

Az átalakított sportszabályok révén a csapatoknak most már minden versenyhétvége előtt előre értesíteniük kell az FIA-t bármilyen „jelentős aerodinamikai vagy karosszériaelemről”, melyet pályára szeretnének vinni.

Amellett pedig, hogy írásban jelezni kell, mivel készülnek, a szabályok azt is kimondják, hogy a csapatoknak az első szabadedzés előtt kötelezően be is kell mutatniuk az autón az új elemeket. Ennek érdekében pedig lényegében ki kell tolniuk az autót a garázs elé, ahol a média rendesen szemügyre veheti azt.

Az istállók azonban ezen a téren is igyekeztek trükköket bevetni 2022-ben, hogy ne fedjék fel minden lapjukat a riválisok előtt. Ezt pedig úgy csinálták, hogy amennyiben az új alkatrészeket csak az egyik autóra tették fel, akkor néhány alakulat „véletlenül” azt az autót hagyta a garázsban, miközben a korábbi elemekkel szerelt masinát tolták ki a bemutatóra.

Ez azonban természetesen szembement az FIA új szabályainak szellemiségével, így az idei évre reagáltak is. Ennek megfelelően most már kötelezően azt az autót kell kitolni a garázs elé, amelyen a hétvégén kipróbálni kívánt új elemek vannak.

És ha ez még nem lenne elég, a szövetség a négy jelenlegi motorgyártót is arra kötelezi, hogy egy évben egyszer tartaniuk kell egyfajta eligazítást, ahol az erőforrásukról részletesebben is beszélnek legalább 30 percig. Az FIA tehát ezzel szeretné elejét venni a további rejtegetésnek, de a csapatokat ismerve biztosra vehetjük, hogy azért így is kitalálnak majd valamit.

