Az F1-es csapatfőnökök egyetértenek: hallgatnunk kell a szurkolókra

Annak érdekében, hogy a Forma-1-es rajongók véleménye egy közvetlen, hivatalos csatornán is eljuthasson a Forma-1 szabályalkotóihoz, az F1 és a Motorsport Network 2015 és 2017 után idén is megtartja az F1 Fan Surveyt, amit ezen a linken magyar nyelven is kitölthettek.

Bár a Forma-1-ben éppen 2022-ben mutatkozik be a sport történetének egyik legnagyobb technikai szabályváltozása, már elkezdődtek a 2025-re tervezett szabályok előkészítési folyamatai – Jean Todt már el is mondta, hogy ő olyan autókat akar majd látni, amelyekkel rendesen lehet esőben is versenyezni.

Az F1 pedig idén is belekezdett egy, a korábbi éveknél jóval merészebb kísérletezésbe a 3 sprintkvalifikációs formátumú hétvégével, amelyek eddig vegyes reakciókat váltottak ki a nézőkből. A Forma-1-ben versenyző alakulatok csapatfőnökei pedig arra bátorítanak mindenkit, hogy hallassák a hangukat, ha valóban befolyásolni akarják a döntéshozási folyamatokat.

„Hallgatnunk kell a rajongókra” – mondta a Motorsport.com-nak Otmar Szafnauer, az Aston Martin csapatfőnöke. „Miattuk vagyunk itt, nélkülük ez a sport teljesen máshogyan nézne ki, és az a feladatunk, hogy szórakoztassuk a közönségünket.”

„Fel kell használnunk az adatokat a javítások elvégzéséhez, amihez meg kell értenünk az általuk hangoztatott részletesebb problémákat is.”

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a beérkező vélemények megfelelő felhasználására hívta fel az F1 figyelmét.

„Fontos az ilyen kérdőívet megrendezése, de ennél is fontosabb, hogy az eredmények alapos megvizsgálása után a megfelelő döntéseket hozzuk azzal kapcsolatban, hogyan tudnánk a jó gondolatokat átültetni a valóságba. A kérdőívek fontosak, de még fontosabb, hogy mit csinálsz velük.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur szerint nem árt, ha néha külső segítséget kapnak a sport jó irányba tereléséhez azoktól, akik nem magában a sportban dolgoznak.

„Van értelme ezeknek, mert végső soron mindent a szurkolók kedvéért csinálunk. Nem árt pontosan tudni, hogy mire vágynak. A mi kapacitásunkat néha teljesen kitölti a versenyzés, a vállalkozásunk napi szintű irányítása, ezért is kell beszélni az ő véleményükről, amelyek alapján majd meglátjuk, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak.”

„A bokszból néha azt érzed, hogy a nézők ugyanolyanok maradtak, pedig folyamatosan változnak, elsősorban az új kommunikációs csatornák miatt. Pontosabban meg kell értenünk, kik ülnek a lelátóinkon.”

A Williams csapatfőnöke, Jost Capito szerint az F1 nézői továbbra is sportot akarnak látni, nem pedig mesterkélt trükköket.

„Azt kell tennünk, amit a szurkolók akarnak, egészen addig, amíg az megfelel a sport elvárásainak. Az nem lenne helyes, hogy ha azokra is hallgatnánk, akik azt mondják, hogy fordított rajtrácsot és több balesetet akarnak.”

Capito hozzátette azt is, hogy jó kezdetnek tartja, hogy Monzában George Russell-lel is kipróbálták a Bell sisakkameráját, amit már régóta látni szerettek volna a szurkolók: „Minden ilyen eszköz, ami növeli a sport szórakoztatási értékét, és több információt ad a nézőknek, üdvözölendő.”

Az Alpine ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski azonban türelemre intette az F1-et, és véleménye szerint a komolyabb támogatást kapó elképzeléseket alaposan le kell tesztelni, hogy biztosan elérik-e a kívánt hatást.

„Vigyáznunk kell a csalfa ötletekkel, a csapatoknak, az FIA-nak, az F1-nek át kéne tanulmányoznia ezeket az ötleteket. Rengetegen beszélnek a gumiszabályok megváltoztatásáról és a verseny közbeni tankolás visszahozásáról, de amikor a stratégáinkkal alaposabban szemügyre vesszük ezeket az elképzeléseket, hamisan jó ötleteknek bizonyulnak, mert valójában nem javítanak a show-n. Szóval hallgassunk a nézőkre, de nem vezethetünk be olyasmit, ami az adatok szerint nem működik.”