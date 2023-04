Az F1-es Ausztrál Nagydíj nyertesei és vesztesei

Max Verstappen megharcolt az elemekkel, és értékes futamgyőzelmet szerzett Ausztráliában, ha fenn akarjuk tartani a narratívát, hogy komoly küzdelmet folytat csapattársa, Sergio Perez ellen a világbajnoki címért.

A hu.motorsport.com-nál minden 2023-as Forma-1-es verseny után megnevezzük az adott futam legnagyobb nyerteseit és veszteseit. Ez nem korlátozódik a csapatokra, vagy pilótákra, az Ausztrál Nagydíj után pedig igen vegyes a felhozatal, hiszen igazán tökéletes versenyhétvégét senki nem teljesített, ami persze az izgalmak szempontjából egyáltalán nem baj.

Nyertes: Max Verstappen

Verstappen hibátlan, és továbbra is kíméletlen precizitással húzza be a futamgyőzelmeket. Pole-pozíció, domináns győzelem, a leggyorsabb kör pedig csak az OP DRS miatt nem jött össze, így az extra pontot Perez vitte. Mindenki tisztában volt az első futam után azzal, hogy a Red Bullt nehéz lesz legyőzni idén, de így a kelleténél is könnyebben fogja behúzni a harmadik világbajnoki címét.

Vesztes: Ferrari

Eredetileg csak Charles Leclerc-t helyeztem volna ide, de Carlos Sainz a balszerencsés kerékcseréje és az erős felzárkózása után az utolsó újraindításnál gondoskodott arról, hogy ő is elfoglalja a helyét a csapattársa mellett.

A Ferrari ezen a versenyhétvégén nem volt rossz, már ha bóknak lehet venni azt, hogy az egyelőre érinthetetlen Red Bull mellett harcolhattak a Mercedesszel és az Aston Martinnal, de ezen a hétvégén a pilótáik hagyták igazán cserben az olasz csapatot.

Leclerc továbbra is képes hülye hibákra, mint ahogyan azt ez az első körös rajtbaleset is bizonyította. Csak egy kicsit kellett volna óvatosabban pozícionálnia az autóját, hogy elkerülje az ütközést a szendvicsbe került Stroll-lal. Carlos Sainz pedig tankönyvi példában mutatja be a verseny után a gyász 5 fázisát, a cikk írásakor még nem végzett az alkudozással a versenybíróknál, és világi igazságtalanságnak tartja a büntetését, amivel ő is elbúcsúzott a pontjaitól.

Nyertes: Aston Martin

Fernando Alonso továbbra is remek formában versenyez, és egy abszolút megérdemelt harmadik helyen futott volna be azzal a tudattal, hogy legalább egy kicsit megizzasztotta Hamiltont. Ha eddig nem volt ősz hajszála, most már biztosan van, arról gondoskodott az utolsó rajt. Lance Strollnak pedig világi mákja van azzal, hogy az egyéni hibáját semmissé tette az eredeti rajtsorrend visszaállítása, és 12 pontot szerzett a csapatnak.

Vesztes: Alex Albon

Ez lehetett volna a thai pilóta és a Williams nagy napja, amelyen a csillagok szerencsés állásával behúzzák a 2023-as pontjaik jelentős részét. Albon „bűne” azonban az volt, hogy az 5-ös kanyarban túlságosan ráhajtott a rázókőre, ami miatt elmondása szerint azonnal túlmelegedett a bal hátsója, ami a megpörgését okozta. Egyelőre nincs mit szépíteni, ez az apró hiba a csapat értékes pontjaiba került.

Nyertes: McLaren

Déjà vu, I've just been in this place before… Egy nappal azután, hogy a szentimentális Norris bevallotta, hogy nem nyújtja a legjobbját eddig idén, a McLaren (eddig) borzalmasan alulfejlesztett és nehezen vezethető autójával a pontszerző helyekért harcolt, és kis szerencsével a kiváló 6. helyet szerezte meg. Biztos van egy párhuzamos univerzum, ahol az Alpine balszerencséje nem jelenti automatikusan a McLaren szerencséjét – és fordítva-, de ebben a valóságban néha azt érezhetjük, hogy ez is egy általános igazság.

Újoncként Oscar Piastri is becsületesen végigküzdötte magát a középmezőny gyengébbik felén, amit 4 ponttal jutalmazott a két Alpine kiesése. Ezzel a McLaren meg is előzte az Alpine-t a konstruktőri bajnokságban, és már megint úgy vannak ott az 5. helyen, hogy pusztán az autójuk képességei alapján ennek nem szabadna megtörténnie.

Vesztes: Alpine

Két körrel a verseny vége előtt Pierre Gaslyt a hétvége egyik nagy nyertesének tartottam, aki a vártnál kicsit lassabb alkalmazkodása után megcsillogtatta az Alpine és a saját tempóját is.

Ehhez képest egy újraindítással később nullázott a csapat, miután egy balszerencsés ütközéssel Gasly és Ocon is a falban találta magát. Kár keseregniük ezen, bárkivel előfordulhatott volna, de rendkívül kompetitív középmezőnyben fájni fognak nekik az elvesztett pontok.