Az F1 elhagyja a szivárványos jelképet a We Race As One kezdeményezésből

A sorozat a tavalyi elhalasztott idénykezdés előtt indította el ezt a kampányát, és egy szivárványos zászlót választott jelképnek, amely mind a tíz istálló színét együttesen szimbolizálja.

A kampány célja a COVID-19 elleni világszintű fellépés, valamint a világszerte tapasztalható diszkrimináció elismerése volt, és a szivárvány használata „egy szimbólum volt, amelyet nemzetközileg használtak a közösségek összehozásáért folytatott küzdelemben”.

A tavalyi szezonban mind az autókon, mind pedig a pályákon láthattuk ezeket a jelképeket, 2021-re viszont már nem kerülnek fel, mivel az F1 szerdán vázolta a WRAO-ra vonatkozó terveit.

„Ebben a szezonban a szivárvány már nem fog megjelenni a #WeRaceAsOne platformja mellett. Ugyan a vírus ellen még most is zajlik a harc, a platformunkat a Környezeti, Társadalmi és Vállalati stratégiánk három alappillére köré építjük fel” – áll az F1 közleményében.

„Ezek a pillérek pedig a fenntarthatóság, a diverzitás és inkluzivitás, valamint a közösség. Ezek a területek jelentik a sport prioritását, és ugyan már történtek előrelépések, a következő hónapokban és években még többet tehetünk ezért.”

Tavaly hagytak időt a versenyzőknek, hogy valamilyen módon kifejezzék a rasszizmus elleni gesztusaikat, a többségük pedig a térdelést választotta. Erre idén is lehetőségük lesz majd. A fókuszban emellett továbbra is a fenntarthatóság és a környezetvédelem áll.

Az F1 2030-ra teljesen karbonsemlegessé akar válni, ennek egyik fontos lépése pedig majd az új motorformula bevezetése lesz. Az erőforrásokat fenntartható üzemanyagokkal szeretnék majd futtatni, továbbá az egyszer használatos műanyagok számát is csökkenteni szeretnék a paddockban.

Az utazás és szállítás kérdéskörét is átvizsgálják, és ahol lehetséges, átállnak majd a távoli munkavégzésre, hogy ne kelljen annyi rakományt cipelni a versenyhétvégékre. Egy másik célja a szériának, hogy különböző szakmai gyakorlatokkal és tanulóidővel segítsék az alulreprezentált csoportokat.

Ösztöndíjakkal igyekeznek majd segíteni azokat a tehetséges mérnökhallgatókat, akik valamilyen diverz vagy hátrányos helyzetű háttérrel rendelkeznek, és akár az F1-es csapatoknál is lesz lehetőségük dolgozni a tanulmányaik során.

Idén a W Seriesnek, vagyis a kizárólag nők számára kiírt együléses bajnokságnak is nagyobb szerep jut, hiszen nyolc versenyhétvégén lesznek jelen F1-es betétfutamként, továbbá az FIA Nők a Motorsportban kezdeményezése is fontos alapkövét képezi majd a törekvéseknek.

„A We Race As One platformunk nagyon hatásosan tudta felhívni a figyelmet a társadalmilag fontos problémákra és a pozitív változásokat szem előtt tartó rendíthetetlen elköteleződésünkre” – mondta az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, és a csapatok is teljesen kihasználták ezt. Ugyan a szavak is fontosak, amikor a fenntarthatóságról és a diverzitásról van szó, mégis a tetteink alapján fognak majd minket megítélni.”

„Már szép előrelépést értünk el a fenntarthatósági célkitűzéseink terén, és erős tetteket kívánunk végrehajtani a WRAO mindhárom pillére mentén. Tudjuk, hogy mennünk kell előre ezekben az ügyekben, és az egész sportág összefogott ennek érdekében.”

A Red Bull tehetsége azt hitte először, hogy csak viccelnek vele

Bereznay Dániel elmagyarázta, az F1 2020 miért nem egy DLC