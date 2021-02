Az F1 elengedheti az új csapatoktól kért 200 milliós belépési díjat

Az olasz által vezetett menedzsment egyik elsődleges célja az lesz a jövőben, hogy a Forma–1-et ismét vonzóvá tegyék az autógyártók és a belépni vágyó új istállók számára. Ennek egyik első lépése az lehet, hogy törlik a 200 millió dolláros belépési díjat, amelyet az új Concorde-egyezmény határoz meg.

Erre elsősorban azért volt szükség, hogy megvédjék a jelenlegi tíz csapatot a bevételkieséstől, hiszen az új egyezmény már nemcsak a legjobb tízet jutalmazza az utóbbi két év teljesítménye alapján, hanem mindenkit.

Ez azt jelenti, hogy ha tíznél több csapat lenne a sorozatban, akkor mindenkinek a bevétele 9 százalékkal csökkenne, amennyiben pedig két új alakulat is érkezne, akkor már 16 százalékos lenne a visszaesés.

„A Concorde-szerződés hatalmas lépés volt, mert tudom, hogy milyen nehéz megtalálni a megfelelő megállapodást, amely mindenki számára kielégítő. Az a 200 milliós összeg egybeesik azzal, amennyit egy F1-ben versenyezni képes csapat ér. Ez volt a gondolatmenet mögötte” – vázolta a helyzetet Domenicali.

„Mostanában kaptunk néhány kérést csapatoktól és más szervezetektől, akik látni szeretnék, hogy megéri-e nekik befektetni a Forma–1-be. Tudom, hogy ez furcsának tűnhet kívülről, de én nagyon is boldog vagyok miatta.”

„Ez annak a jele, hogy az alapok és a meglévő ötletek jók lehetnek a sorozat pozitív jövője szempontjából.” Nem titok, hogy ez a regisztrációs díj több lehetséges csapat terveit is megnehezítette, beleértve a Pantheráét is, amely most alternatívák után kutat, hogy ne kelljen nekik egy hatalmas egyszeri összeget befizetni.

„Örömmel fogadjuk Stefano megjegyzését” – mondta a Panthera társalapítója, Benjamin Durand a RaceFansnek. „Ennek ellenére azonban meg kell értenünk azokat a körülményeket, melyek alatt ezt a kvótát vissza lehet vonni. Most más lehetőségeket is vizsgálunk, beleértve a már meglévő csapatokba történő befektetést is.”

Az F1 fő célja a magas belépési díjjal elsősorban az, hogy megakadályozzák a mezőny felhígulását, mert nem szeretnék, hogy olyan istálló kerüljön be, akik néhány év után kiszállnak vagy csődbe mennek, közben pedig a jelenlegi tíz csapatot is védelmezni szeretnék.

Ha azonban a sorozat Domenicali vezetésével úgy határoz, hogy eltörli ezt a követelményt, akkor az utat nyithatna több újonnan érkező számára is, csak ebben az esetben más módon is biztosra kell menniük, hogy a jelöltek valóban megfelelnek a királykategória színvonalának.

