Az F1 bemutatta a hibrideket népszerűsítő új logóját

A Forma-1 nyilvánosságra hozta a hétvégi Brazil Nagydíjtól kezdve használt új logóját, amely a hibrid korszakra reflektál. Az F1 a 2014-es szezon kezdete óta V6-os turbós hibrid erőforrásokat alkalmaz, amelyek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a sorozat 70 éves történetében a leggyorsabb autókkal rukkoljon elő évről évre a bevezetésüket követően.

A hibrid erőforrások azonban számos helyről kritikákat kaptak a gyengébb hangzásuk miatt, de azzal kapcsolatban is lehetett hallani elégedetlenkedő hangokat, hogy az F1 nem fektetett kellő hangsúlyt a környezetbarát tulajdonságok és technológiák kiépítésére.

A hibrid erőforrás F1-es használatának hangsúlyozása érdekében a brazíliai hétvégétől kezdve a száguldó cirkusz új grafikákat és márkajelzéseket használ majd.

A grafikák megjelennek majd az F1 televíziós adásaiban, valamint a vendéglátóegységekben és a bokszutcában is, egyértelművé téve a sorozat hibrid hajtás melletti elkötelezettségét. A márkajelzés zöld háttérrel rendelkezik, és az F1 logója mellett a "powered by hybrid since 2014" feliratot is tartalmazza.

Az F1-es motorok a leghatékonyabbak a világon, ám a Forma-1 egyik fő célkitűzése a fenntarthatóság felé törekvés, ennek értelmében 2022-től fenntarthatóbb "E10" üzemanyagot használ majd a sorozat, és a tervek szerint a 2025-ben bevezetésre kerülő következő generációs erőforrások már 100%-ban fenntartható üzemanyaggal fognak működni.

A Motorsport Network által az F1-gyel és a Nielsen Sports-szal közösen megrendelt, nemrégiben végzett globális felmérés azt mutatta, hogy a rajongók érdeklődnek a fenntarthatóságra való törekvés iránt, különösen az új üzemanyagok tekintetében.

A felmérésben részt vevő rajongók 55%-a mondta azt, hogy az F1-nek világelsőnek kell lennie a teljesen fenntartható üzemanyagok kifejlesztésében, míg a válaszadók 67%-a azt mondta, hogy már most is tisztában van az F1 2025-re tervezett bevezetésével.

Az F1 2030-ra nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást tervez, és azt szeretné, ha 2025-re minden nagydíja fenntartható esemény lenne, a szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásával.

Számos csapat is felvázolta saját környezetvédelmi terveit. A Williams vállalta, hogy 2030-ra klímapozitívvá válik, míg más alakulatok , köztük a Williams, a Mercedes és a Ferrari a legmagasabb, háromcsillagos környezetvédelmi akkreditációt szerezte meg az FIA saját programjában.

