Az F1 arab pilótát is szívesen látna a mezőnyben

A 2021-es Forma-1-es szezon ott fog véget érni, ahol elkezdődött, a Közel-Keleten. A bahreini szezonnyitó után az Ausztrália helyére beugrott Katar, az új utcai pályáját még mindig építő Szaúd-Arábia, és a saját pályáját átépítő Abu-Dzabi zárja az idei bajnokságot, ahol még mindig nyílt kérdés, ki szerzi meg az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet.

Az F1 2004-ben tette be a lábát a Közel-Keletre, majd 2009-ben csatlakozott a versenynaptárhoz Abu-Dzabi is, idén pedig Katar és Szaúd-Arábia érkezését jelentették be – 2022-ben a foci vb miatt Katar nem fog futamot tartani.

A négy helyszín után azonban Domenicali már nem a további versenyek hozzáadásában látja a Forma-1 közel-keleti terjeszkedésének kulcsát, hanem egy arab pilótában.

„Szerintem a helyi szervezetek nagyon keményen dolgoznak azon, hogy lefektessék a gokartozással a motorsport kultúrájának alapjait, amelyek egy idő után utánpótlás sorozatokká válhatnak majd” – nyilatkozta Domenicali a Motorsport.com arab nyelvű kiadásának.

„Ezt az utat kellene követniük, amit mi is támogatunk, mert ahogyan azt elképzelhetitek, nekünk is érdekünk, hogy hamarosan legyen egy versenyző ebből a régióból, aki majd a Forma-1-ben versenyezhet.”

Bár Domenicali is tisztában van azzal, hogy a szurkolóktól a nemzetközi szervezetekig rengetegen kritizálják a sportot amiért olyan országokban versenyeznek, ahol folyamatosan sérülnek az emberi jogok, bízik abban, hogy az F1 felgyorsíthatja a változást.

„Amikor egy ország elkötelezi magát egy ilyen projekt mellett, pontosan tudják, hogy annak milyen hozadékai lehetnek. Hiszek abban, hogy a sport képes lesz megváltoztatni Szaúd-Arábiát is, mert egy nagyon fontos kulturális változás mellett kötelezték el magukat – viszont egy ilyen változás nem történik meg egyik estéről a másikra.”