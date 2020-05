Az F1 2023-ra 100%-ban fenntartható üzemanyagokat akar

A motorsportok sem kerülhetik ki az egyre általánosabb környezetvédelmi törekvéseket, és hiába huszadrangú probléma jelenleg a motorsportok általános jövője, és kibocsájtása, az nagyon könnyen a különböző döntéshozók célkeresztjébe kerülhet.

Tudja ezt az FIA elnöke, Jean Todt is, és ezért is igyekszik minél hamarabb, minél zöldebb színben feltüntetni a száguldó cirkuszt, és pontosan ezért is kerültek bevezetésre a hibrid turbómotorok, amelyekkel nem mellesleg vissza tudták csalogatni a Hondát a sportba.

A jelenlegi Forma-1-es motorok minden idők leghatékonyabb belső égésű motorjai, a létrejövő hőenergia több, mint 50%-a alakul át hajtóerővé, a legmodernebb utcai dízelmotorok is alig érik el a 40%-os hatékonyságot.

Ez azonban nem elég az FIA számára, az F1-nek nem csak hatékonynak kell lennie, de újdonságot, és fenntartható technológiai terveket is meg kell honosítania, még hatékonyabban, mint más sportokban, mert mérete miatt könnyen támadható környezetvédői szemmel.

Jean Todt, President, FIA, in the Mercedes garage Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Az FIA motorügyekért felelős vezetője, Gilles Simon jegyzi azt a projektet is, amelynek célja, hogy CO2 mentes üzemanyagokat honosítsanak meg az F1-ben.

„Ha demonstrálni tudjuk a fenntarthatóságunkat az üzemanyagokkal, és a hatékony erőforrásainkkal, azzal két üzenetet is közvetítünk: Változtatunk a sportunkon, és új utakat nyitunk. Nem csak optimalizáljuk a hatékonyságunkat, de olyan technológiák kifejlesztéséhez is hozzájárulunk, amelyek a tömeggyártás során is használhatóak. A motorsportoknak pionír szerepe kell, hogy legyen” – nyilatkozta Gilles Simon az Auto Motor und Sport-nak.

A fenntartható üzemanyagoknak két fajtája is van, az egyik a biomasszából nyert, a másik a laboratóriumokban előállított szintetikus üzemanyagok, az FIA mindkét területen folytat kutatásokat, azonban a második lehetőség egy drága fejlesztési versenyt is előrevetít.

„Nem akarjuk egyelőre kizárni egyik lehetőséget sem a Forma-1 számára. A célunk az, hogy az olajvállalatokat megnyerjük a terveinknek. Ezért engednénk, hogy a saját útjukat járják. Az egyetlen kikötésünk, hogy a technológia fenntartható legyen, az üzemanyag pedig CO2 mentes.”

2022-ben, amikor érkeznek az új autók, az üzemanyagjaiknak 20 százalékának kell fenntartható forrásból származna, azonban Todtnak, és Simonnak radikális terveik vannak. „Leghamarabb már 2023-ban 100%-ban fenntartható üzemanyaggal szeretnénk menni a Forma-1-ben.”

„Ez akár teljesen új technológiákhoz vezethet, amelyekre egyelőre nem is gondoltunk. A munkánk az, hogy biztosítsuk, hogy a felhasznált technológiák, és a folyamatok szintén fenntarthatóak.”

Mielőtt azonban az FIA kiadná a következő szabálymódosítását, be kell bizonyítaniuk a gyártóknak, és az üzemanyagbeszállítóknak, hogy lehetséges ennek az időpontnak a tartása. „Jelenleg is folytatunk kutatásokat ezen a területen. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy nem akarjuk alapjaiban megváltoztatni a jelenlegi motorokat. 2023 mindjárt itt van, ebben a témában támogatnak a gyártók minket.”

„Csinálhatnánk azt is, hogy 100%-ban alkoholt használunk üzemanyagként, de akkor a hatékonyság annyira rossz lenne, hogy a gyártóknak teljesen új motorokat kellene építenie. Akkor az a hatékonyság, amelyet a jelenlegi motorokkal elértek, elveszne.”

„Olyan üzemanyag kell, amely nagyon hasonló a jelenlegihez, csak fenntartható alapokon. Lehetséges ez, a technológia már megvan hozzá. A kérdés az, hogyan csináljuk meg? Sok lépés áll még előttünk. Abban a fázisban vagyunk, hogy mi meg tudjuk csinálni, akkor a gyártóknak csak össze kell raknia a puzzle darabkákat.”

Ferrari Shell track lab Fotó készítője: Shell Motorsport

„Mind a négy motorgyártó megerősítette, hogy ezen az úton haladnának tovább, ha megmutatjuk nekik, hogyan lehetséges. Tudjuk, hogy a jelenlegi technológiáinknak hol van a határa, és melyik paramétereknek kell változnia. Hiszek benne, hogy az első lépcsőfok, a 20% elérése nehezebb lesz, mint 100%-ban átállni a bioüzemanyagokra.”

Azt azért elmondta Simon, hogy hiába válnának így még környezetbarátabbá a motorok, a V12-esek visszatérésére ne számítsunk.

„A technológia mindig segít. Miért is adnánk fel valamit, amit már kínkeservesen elértünk? Az üzemanyagváltozások ellenére nem akarjuk szem elől téveszteni a hatékonyságot. Ehhez kellenek az energiavisszanyerő rendszerek. Ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk, és minél kevesebb üzemanyagot égessünk el, szükségünk van a hibrid rendszerre. Ez kell, hogy a célunk legyen.”

A szintetikus üzemanyagok elterjedése előtt áll még 2 akadály, az, hogy nagyon drágák, és nehéz nagy mennyiségben előállítani őket. Simon szerint a motorsportokat ez a probléma nem érinti. „Jelenleg a Forma-1 évenként egymillió liter üzemanyagot éget el, ami nagyon soknak hangzik, de valójában meglepően kevés. A legyártásuk nem okozna semmilyen akadályt.”

Petronas Global Research and Technology Centre display Fotó készítője: Mercedes AMG

„Mivel a fejlesztési költségek magasak, azzal együtt a motorokhoz speciálisan kifejlesztett üzemanyagok ára is nagy. Összetett folyamatok, rengeteg tesztelés, és rengeteg mérnöki munkának az eredménye. A kezdetben biztosan drágább lesz a szintetikus üzemanyag legyártása. De ez csak a kezdetre vonatkozik. A Forma-1-gyel be akarjuk bizonyítani, hogy lehetséges, ami hozzájárul az olcsóbb gyártáshoz is.”

A motorgyártók egységes támogatása ellenére az üzemanyagbeszállítók válasza vegyes, „de, ha megkapják tőlünk a megfelelő technológiai útmutatást, képesek leszünk meggyőzni őket. Ez a teszteredményeinktől is függ” – reménykedik Simon.

Az olyan olajóriásokra, mint a Shell, BP, Mobil, Petronas így is hatalmas társadalmi nyomás helyeződik, és a vetélkedés egymással egy új marketingfelület is létrehozna. „Ezért is akarjuk nyitva hagyni a technológiákat, hogy mindenki csatlakozzon az üzemanyagbeszállítójával, ahol demonstrálni tudják majd a technológiai szakértelmüket.”

Ajánlott videó: