Az év végén mégis lehet F1-es verseny Vietnamban a polgármester szerint

Az eredeti tervek szerint Vietnam lett volna a Forma-1-es versenynaptár egyetlen debütáló helyszíne, azonban a koronavírus-járvány kitörését követően hamar az elhalasztás sorsára jutott az ázsiai verseny.

Az április 5-re tervezett futam viszont az év végén mégis megrendezésre kerülhet, hiszen a szervezők arról nyilatkoztak, hogy folyamatosan monitorozzák a vírus helyzetét, és új helyszínt választhatnak a versenynek.

„Kiértékelünk minden, vírusossal kapcsolatos problémát, és tárgyalásban állunk a szervezőkkel. Remélhetőleg a versenyt november végéig meg tudjuk rendezni.” – idézte Hanoi polgármestere, Nguyen Duc Chung a helyi médiának adott nyilatkozatát a Reuters.

A polgármester arra viszont nem tért ki, hogy a Forma-1-gyel tárgyaltak-e a verseny új dátumáról.

A Forma-1 2020-as szezonja múlt hétvégén, Ausztriában indult el egy meglehetősen érdekes futammal, amelyet Valtteri Bottas nyert meg, és mindössze 11-en értek célba. A jelenlegi versenynaptár 8 futamot tartalmaz, az pedig bizonytalan, hogy pontosan hány versenyre fog sor kerülni idén.

Vietnam pedig agresszívan és célzottan küzdött azért, hogy megállítsa a koronavírus-járvány terjedését, ennek is köszönhető, hogy az országban mindössze 369-en lettek dokumentáltan fertőzöttek, közülük 341-en már meg is gyógyultak, halálesetről pedig eddig nem számoltak be.

