Az endurance versenyzés is izgalmas lehetőség a Formula E bajnoki címvédője szerint

Az F2 2019-es bajnoka, Nyck de Vries sosem került még annyira közel a Forma-1-es szerepléshez, mint a 2021-es szezonban, ahol Toto Wolff lobbizása mellett a Williams és az Alfa Romeo versenyzője is lehetett volna.

2021-ben a Mercedes Formula E csapatával egyéni bajnoki címet szerző holland pilóta jövője azonban annak ellenére sem mondható biztosnak, hogy a német márka alkalmazásában áll: a Formula E-vel elégedetlen Mercedes is kivonul a 2022-es szezon végén az FE-ből, az F1-en kívül pedig másik jelentős gyári projekttel pedig nem rendelkeznek jelenleg.

Sajtóhírek szerint Toto Wolff egy egyéni befektetéssel vehetné át a Mercedes Formula E csapatát, de Vriesnek azonban addig is fel kell derítenie a sporton kívüli lehetőségeit, amit el is kezdett egy IndyCar teszttel, amelyen a csapattársa, Stoffel Vandoorne is részt vett. De Vries már évek óta versenyez az LMP2-es kategóriában is, azonban a jövőben még nagyobb szerepet szánna a hosszútávú versenyzésnek.

„Remélem, hogy a jövőben is a Formula E-ben versenyezhetek majd, amit remélhetőleg ki tudok majd bővíteni WEC-kel, vagy valamilyen másmilyen hosszútávú programmal” – nyilatkozta de Vries a Motorsport.com holland kiadásának.

„Nagyon nehéz jelenleg előre tervezni, és különösen azzal, hogy a Mercedes távozik a Formula E-ből, nagy változások lesznek. A hosszútávú versenyzés gyorsan válik egyre nagyobbá, és különösen azzal, hogy jönnek a nagy gyártók, nagyon érdekes lesz 2023-tól.”

Amennyiben valóra válnának azok a különösen vad feltételezések, amelyek Lewis Hamilton visszavonulását találgatják, az F1-es csapat tartalékpilótájaként de Vries biztosan ott lenne Wolff listáján – a holland azonban csak nevetett ezeken a találgatásokon.

„Az újoncteszt nagyon jól sikerült” – viccelődött az Abu Dhabi Nagydíjat követő teszttel kapcsolatban. „Talán kicsit többet kéne még edzenem, de utána készen is állok majd arra, hogy beugorjak!”