„Az emberek alábecsülik az érdemeit” – egykori versenymérnöke Villeneuve-ről

Jacques Villeneuve akkor ért fel karrierje csúcsára, amikor 1997-ben Jerezbe egy pont hátrányban érkezett Michael Schumacherhez képest. A szezon utolsó futama legendás küzdelemmel ért véget, aminek eredményeképpen a kanadai megszerezte a világbajnoki címet.

1999-ben Villeneuve átigazolt a BAR csapatához, és soha többé nem nyert F1-es versenyt. Ám Clear, aki a kanadai versenymérnöke volt a Williamsnél és a BAR-nál is, azt állítja, hogy a váltás helyessége beigazolódott, mivel BAR-ból Honda lett, majd Brawn GP, később pedig Mercedes.

„Nem akarom mindenáron megvédeni Jaques-ot, de úgy gondolom, hogy az emberek alábecsülik azt, amit pilótaként elért, mert még mindig sok ember véli úgy, hogy nem volt méltó a világbajnoki címre.”

Még több F1 hír: Alfa Romeo: Albon szupertehetség volt gokartozásban

„Gondolj bele, nyert IndyCar bajnoki címet, megnyerte az Indy 500-at, és miután átjött az F1-be, egy erős autóval megsemissítette az ellenfeleit. Ezután lett volna lehetősége a Benettonál vagy a McLarennél versenyezni. Úgy tartják, hogy elpocsékolta a további karrierjét.”

„Nos, most a BAR dominálja a mezőnyt (a Mercedes erre a csapatra épült), így valószínűleg jól alszik, tudva azt, hogy ő indította el a csapatot azon az úton, amely során a mezőny legdominánsabb alakulatává vált” – mondta Clear az F1 Beyond The Grid című podcastjában.

Visszatérve 1997-re, Villeneuve rá volt kényszrítve a bajnoki csatára a jerezi Európa Nagydíjon, amely a szezon utolsó futama volt. Clear visszaemlékszik arra, hogy a verseny napján nyoma sem volt az idegességnek.

„Emlékszem, megnéztem a jegyzeteimet, és azt mondtam, gyerünk, nyerjük meg a világbajnokságot. Tudtam, hogy Jaques ugyanezt mondaná. Nem volt benne feszültség. Tökéletesen felkészült volt.”

Ami ezután történt, az bevonult a sorozat történetébe: 22 körrel a vége előtt Villeneuve Schumacher elé került, és a 6-os kanyarnál összeértek. Schumacher kiesett, Villeneuve ugyanakkor a harmadik helyen fejezte be a versenyt, ezzel megnyerve a bajnokságot.

Még több F1 hír: Albon domináns teljesítménnyel nyerte első DTM-futamát!

„Úgy gondolom, hogy az egyetlen félelmem az volt, hogy ahogy haladtunk a szezonban, egyre több összeesküvést látott maga körül, és szerintem ez csak erősítette a frusztráltságát. Ez a frusztráltság több versenyt is tönkretett.” – mondta Clear a podcastban.

„A nagy önbizalma révén a legtöbb helyzetből, amivel pilótaként szembesült, győztesen került ki. De ennek az árnyoldala az volt, hogy nagyon sokat rágódott azon, hogy ha valami rosszul sült el, az miért történt úgy. Végülis feltehetjük a kérdést: talán csak nem ment a vezetés, Jaques. Erre nem gondoltál?” – fejezte be Clear.

Honda: Verstappen miatt gyorsultak fel a fejlesztéseink…