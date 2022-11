Az eltiltás küszöbén álló Gaslyt is beidézték Alonso és Ocon mellett a brazil sprint után!

Fernando Alonso és Esteban Ocon nem puszipajtásokként fognak elbúcsúzni egymástól az év végén, miután idén nem először értek össze a pályán, Brazíliában kapásból kétszer is.

A rajtot követően a 4-es kanyarban történt esetben Ocon oldaldoboza sérült meg, majd ezután a célegyenesben másodjára is érintkeztek, amikor Alonso – az austini esethez hasonlóan – a szélárnyékban ráfutott Ocon autójára.

Az FIA versenybírói mindkét pilótát beidézték meghallgatásra a sprint után. Egy büntetés lenne a hab a tortán az Alpine borzalmas napja után, hiszen nem elég, hogy pontszerzés helyett mindkét versenyzőjük a mezőny végéről rajtolhat majd, Ocon autója a futam után a parc fermében ki is gyulladt.

The car of Esteban Ocon, Alpine A522, on fire in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images