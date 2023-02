Az első képek a Haas valódi 2023-as F1-es autójáról!

A Haas volt idén az első csapat, amely megmutatta a 2023-as festését, azonban a képek láttán egyértelmű volt, hogy maga a karosszéria a 2022-es VF-22-es. Azonban ma forgatási napot tart az amerikai istálló Silverstone-ban, és megmutatták a 2023-as kocsijukat.

Mindez a csapatképükön látható, amelyen az új pilótájuk, Nico Hülkenberg, illetve Kevin Magnussen is feltűnik. A legfontosabb részlet viszont maga a kocsi, amelyen érdekes változások fedezhetők fel.

Még több F1 hír: Az Alfa Romeo nem bízza a véletlenre a tesztre való felkészülést

Ezzel együtt a pilóták direkt olyan helyre álltak, ahol a kulcsfontosságú területeket eltakarták, így az első szárnyat sem lehet tisztán látni, az viszont kivehető, hogy az oldaldoboz megváltozott, és a tavalyi Ferrari profiljára hajaz.

A csapaton kívül Hülkenberg is feltöltött egy képet a kocsiról, ezen már az is látszik, hogy a bukókeretet is átalakította Günther Steiner technikai csapata.

Update: időközben pályára is ment a VF-23, így fest mozgásban a Haas új autója!