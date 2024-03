Az előzések valóban nehezebbé váltak, de…

A szívóhatású autók visszatérésének harmadik évében vagyunk, és a pilóták kezdenek arra panaszkodni, hogy a piszkos levegő miatt egyre nehezebb követni és megelőzni egy másik autót. Ezek alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy a szorosabb versenyzést segítő szabályok mégsem muzsikálnak annyira jól, de James Vowles például nem így látja.

A Williams csapatfőnöke erősen hisz benne, hogy az F1 most jobb, mint néhány évvel ezelőtt volt. „Nem gondolnám, hogy a szabályok megbuktak volna. Ez a kijelentés teljes mértékben igazságtalan lenne. A versengés rendkívül szoros a középmezőnyben. Előzések is vannak. Az adatokból az látszik, hogy még most is jobb a helyzet, mint a ’20-as, ’21-es autóknál.”

Azt persze Vowles sem tagadja, hogy a követés nehezebbé vált, hiszen a csapatok rengeteget finomítottak az autóikon az elmúlt években. „Az élen lévő csapatok valóban lenyűgöző módon fejlesztették az autójukat, a növekvő leszorítóerő miatt pedig nehezebb követni egy másik autót.”

„Az összes mérőszám és adat alapján viszont elmondható, hogy így is közelebb lehet kerülni, mint korábban, és pontosan ez volt a szabályok mögött álló szándék” – vélekedett Vowles, aki azért még hozzátette, hogy 2026-ig már nem vár javulást ezen a területen, hiszen az előírások nem sokat változnak.

„Hogy javulni fog-e a helyzet ’25-re? Nem, nem hiszem. Nincs okunk azt gondolni, hogy ez lesz a helyzet. A 2026-os szabályokat pedig még mindig alakítják, így arról nem igazán lehet még véleményt formálni.” Mike Krack, az Aston Martin csapatvezetője is hasonló véleményen van, mivel szerinte is jobb lett a versenyzés 2022 óta.

„A szabályok szerintem egyáltalán nem vallottak kudarcot. Már az elejétől kezdve lehetővé tette az eltérő tervezési filozófiákat, aztán persze jött a dominancia, amit senki sem akar, de ez a helyzet. Most még van egy évünk ebből, aztán szívesen fogadjuk a következőt.”

„Ahogy James is mondta, az új regulák még nincsenek 100 százalékosan lefixálva, de már várjuk őket. Őszintén szólva viszont a mostani szabályok jók, jól lettek megalkotva, és az egyik csapat mögött nagyszerű versenyzést láthattunk” – utalt természetesen a Red Bull dominanciájára Krack.

