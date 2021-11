Az élcsapatokról leszakadó Ferrarit meglepte az AlphaTauri

Pierre Gasly már a sokadik szürke eminenciás teljesítményét nyújtotta idén a 2021-es Mexikói Nagydíjon elért 4. helyével, amivel sikerült ledolgoznia az AlphaTauri 10 pontos hátrányát az Alpine-hoz képest a konstruktőri bajnokság 5. helyéért folytatott harcban.

Tette mindezt úgy, hogy mind az időmérőn, mind a versenyen legyőzte a két Ferrarit és a két McLarent, akik a konstruktőri bajnokság 3. és 4. helyét fogják megszerezni idén. A Ferrari versenyzőit pedig aggodalommal töltötte el a mexikói futam után, hogy amíg az élcsapatoktól leszakadtak az év végére, új ellenfelet kaptak.

„Az időmérőn és a versenyen is jobb volt az AlphaTauri, mint amire számítottunk” – ismerte el Sainz többek között a Motorsport.com-nak, mielőtt Charles Leclerc vette volna át tőle a szót.

Még több F1 hír: Stewart és Massa is Verstappenre fogadna idén

„Csütörtökön (a sajtónapon) is világos akartam lenni azzal kapcsolatban, hogy rengeteg dolog történt Monaco óta, a top csapatok különösen sokat fejlesztettek az autóikon, és látható, hogy mennyivel nagyobb előnye van a legtöbb pályán a Mercedesnek és a Red Bullnak hozzánk képest most, mint a szezon elején” – mondta Leclerc, aki Monacóban és Bakuban is pole-pozíciót tudott szerezni.

„Végig tudtuk, hogy sokkal nehezebb lesz közelebb férkőznünk a dobogós helyezésekhez most, mint korábban, de ettől még nagy meglepetés volt, hogy az AlphaTauri a mi szintünkön volt, ha nem egy tizeddel gyorsabbak voltak nálunk az egész hétvégén.”

„A teljesítményünk az élmenőkhöz képest nem változott az előző pár versenyhez látottakhoz képest, de ez a pálya kifejezetten kiemelte a gyengeségeinket, ettől függetlenül még pozitívan könyvelhetjük el ezt a hétvégét.”

A Ferrari Daniel Ricciardo elrontott első kanyarjának köszönhetően végre megelőzte a McLarent a konstruktőri bajnokság 3. helyének köszönhetően, de Sainz szerint amennyiben olyan pályákra utaznak majd, amelyek jobban fekszekenek az MCL35M tulajdonságainak, még a legutóbbi ERS-fejlesztésük után is csak tökéletes munkával tudnak majd a wokingiak előtt végezni.