„Miért van még az F1-ben?” - kemény kritikát kapott a többszörös futamgyőztes

A kanadai versenyhétvégére csatlakozott a Sky Sports szakértői stábjához az egyszeres világbajnok Jacques Villeneuve, aki egy holland magazinban vezetett rovatában is gyakran fogalmaz meg sarkos véleményeket, most pedig élő adásban is így tett.

Villeneuve nem érti, miért van még Forma-1-es ülése Daniel Ricciardónak, aki kapcsán elmondta, évek óta csak a kifogáskeresés megy, a csapatai pedig azt mondják, jobb autót kell adniuk neki:

„Miért van még mindig az F1-ben? Miért? Ugyanazt halljuk most már négy vagy öt éve: ’jobbá kell tennünk az autót számára’. Sajnálom, de már öt éve ez megy. Nem, te a Forma-1-ben versenyzel!” – utalt Villeneuve arra, hogy szerinte egy F1-es versenyzőnél nem kellene ilyen kifogásokkal élni.

„Talán Lewis Hamiltonért van értelme egy ilyen erőfeszítésnek, hiszen ő többször is világbajnok lett. De nem teszel ilyen erőfeszítéseket egy olyan pilótáért, aki nem tudja megcsinálni.”

„Ha nem tudod megcsinálni, akkor menj haza, majd valaki más átveszi a helyedet. Ez mindig is így volt a versenyzésben, ez a sportág csúcsa. Nincs értelme folyamatosan ezzel jönni és kifogásokat keresni” – jelentette ki 1997 világbajnoka.

Eközben a második szabadedzés összefoglalója itt érhető el, míg a két Red Bull és Hamilton is motort cserél Kanadára.