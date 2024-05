Az egyszeres futamgyőztest kritizálta az egykori F1-es: „Egy topcsapat sem szórakozna ilyen mentalitással!”

Komoly következményei lehetnek annak, hogy Esteban Ocon és Pierre Gasly a monacói verseny elején egymásnak ment: a stewardok 5 rajthelyes büntetéssel sújtották emiatt Ocont, a csapatfőnök szerint is ő a hibás, valamint a Sky szerint lehet, hogy nem is ültetik autóba a balhés pilótát Kanadában.

A korábbi F1-es versenyző, Martin Brundle, aki jelenleg a Sky Sports F1 kommentátoraként dolgozik, keményen kritizálta Ocont, és azt mondta, a topcsapatok biztosan nem tűrik a csapattársaihoz való hozzáállását, de talán a többi csapat sem:

„Ocon egy remek és gyors versenyző, de a történelme egyértelműen bizonyítja, hogy irracionális vörös köd ereszkedik le nála, ha versenyzésről van szó, és különösen a csapattársai ellen.”

„Korábban Sergio Perez és Fernando Alonso is keményen kritizálta őt a csapaton belüli agressziója és összeérései miatt, és most Gasly is. Ez Estebannak nagyon sokba fog kerülni, hiszen egy topcsapat sem szórakozna ilyen mentalitással, sőt talán egyetlen csapat sem.”

„Egy versenyző több száz keményen dolgozó és profi embert, valamint több száz millió fontnyi befektetést és szponzori támogatást képvisel, amikor egy F1-es csapatnál versenyez. Egyszerűen nem támadhatod folyton az egyetlen csapattársadat mindenáron” – magyarázta Brundle.

