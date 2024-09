Az egykori világbajnok tudni véli a Red Bull visszaesésének okát

Az Azeri Nagydíjat követően a McLaren áll a konstruktőri bajnoki pontverseny élén, minek után Piastri képes volt Leclerc-t megelőzve megnyerni a futamot, Norris pedig a mezőny végéről egészen a negyedik helyig felkapaszkodott.

A Red Bullnál ezúttal érezhető volt, hogy erőből Max Verstappen nem tud csodát tenni, és bár a futam végén Perez és Sainz is kiesett a versenyből, így is csupán az ötödik helyet tudta megkaparintani. Damon Hill úgy érzi, hogy a szabályozások, valamint a Red Bull korábbi költségsapkával kapcsolatos büntetése most érezteti a hatását.

„Elérték a plafont a szélcsatornában eltöltött idő, illetve a számítógépes áramlás-tervezés, valamint az összes többi dolog tekintetében, amiket korlátoztak” – kezdte a korábbi Forma-1-es pilóta a Sky Sports F1-es podcastjában.

Mint ismert, a Forma-1 igyekszik minden évben némi előnyben részesíteni az üldözőket, így pedig azok, akik elől végeznek a konstruktőri bajnokságban, kevesebb időt kapnak arra, hogy a szélcsatornában tökéletesítsék a fejlesztéseiket.

„Azt hiszem, (a szabályozás) megmutatja magát, hogy felhozza azokat a csapatokat, amelyek fel tudnak zárkózni, és ezek így összességében fantasztikus versenyeket adnak nekünk. Bizonyos szempontból a szabályok talán gyorsabban bizonyították a sikerüket, mint ahogyan azt vártuk.”

„Eltelt néhány év, de lassan kezd hatni, ami jó. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy minél sikeresebb most a McLaren, annál nagyobb hátrányban lesznek jövőre.”

Eközben már most elkezdődött az odaszólogatás a Red Bull és az Aston Martin között. Ezúttal Mike Krack válaszolt Christian Hornernek az „ünnepségük” kapcsán.