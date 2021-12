Az egykori F1-es szerint Hamiltoné volt az év pillanata

Max Verstappen az idei szezonban a világbajnoki címen túl több más elismerést is magáénak tudhat, hiszen ő lett Hollandiában az év sportolója, valamint a Forma-1-es pilóták is őt választották a legjobbnak 2021-ben. Az egykori F1-es is osztja ezeket a véleményeket.

„Bármit is gondoljunk az Abu Dhabi-ban történt utolsó körös drámáról, nehéz lenne vitatni, hogy a holland megérdemelten lett idén bajnok” – írta Palmer a Formula1.com összegzőjében, aki tehát Max Verstappent nevezte meg a 2021-es szezon legjobb pilótájának.

„Ő és Lewis Hamilton egy külön szint volt ebben a szezonban, és bár hihetetlenül nehéz volt őket szétválasztani, mind képletesen, mind pedig sokszor szó szerint az egész szezonban, én Verstappent teszem idén a legjobb pilótának, annak alapján, hogy alig rontott valamit.”

Még több F1 hír: Nyolc éve történt Michael Schumacher balesete

Az egykori F1-es megnevezte a legjobb egyéni teljesítményt is, amit 2021-ben látott, és ez már Lewis Hamilton nevéhez fűződik. „Úgy tűnt, Verstappen bajnoki címe már péntek este eldől Interlagosban, amikor Hamilton a mezőny végére került, miután az autója a kvalifikáció után nem felelt meg a DRS-ellenőrzésnek, és motorcsere miatt újabb öt rajthelyes visszaesés fenyegette.”

„Ami ezután történt, az bekerül a Forma-1 történelembe. A 20. helyről az 5. pozícióba való felemelkedés a mindössze 24 körös sprint alatt fenséges volt. Egyértelmű, hogy Hamiltonnak megvolt a tempója, de ez az ámokfutás a rég nem látott, régi vágású Hamiltonra vallott: nem ejtett foglyokat.”

Prost szerint Verstappen csak jobb pilóta lesz a vb-címe miatt