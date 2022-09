Az egykori F1-es pilóta lehet az Audi új csapatfőnöke, ha Vasseur munkájára nem tartanak igényt

Most, hogy a Porsche és a Red Bull együttműködése meghiúsult, minden a Volkswagen-csoport másik márkájára, az Audira összpontosul. Nemrég jelentették be, hogy az Audi 2026-tól lép be a királykategóriába.

Attól az évtől kezdve új szabályok lesznek az erőforrásokat illetően, amelyben az MGU-H eltűnik. Az Audinak már most világos elképzelései vannak, és rengeteg beruházást hajt végre. Az Ingolstadt melletti Neuburgban a következő hónapokban új épületek épülnek. Hamarosan új munkatársakat is keresnek, akikkel a jelenlegi 120 fős létszámot kívánják növelni.

Marad a legfontosabb lépés, a csoportos együttműködés. Az Audi már jó ideje világossá tette, hogy nem egy egyszerű erőforrás-szállító szerepében szeretne beszállni, hanem befolyásolni akarja a csapat döntéseit.

Az Audi a Sauberre vetett szemet és a tárgyalások jelenleg is folynak, és ha létrejön az üzlet, akkor valószínűleg a menedzsment is változik. Ez azt jelentené, hogy Frederic Vasseur távozhat. Egyelőre nem tudni, hogy ki léphet a helyére, de a Gazetta dello Sport szerint Da Matta lehet az. A brazil 2003-ban és 2004-ben 28 futamon vezetett a Toyotánál és 13 pontot szerzett.

