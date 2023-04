Az egykori F1-es mérnök az FIA helyett a pilótákat kritizálta az ausztrál rajtbalesetért

Ahogyan minden, a verseny szokásos lefolyását befolyásoló döntés után, úgy a 2023-as Ausztrál Nagydíjat követően is kapott hideget-meleget a nyakába az FIA, hiszen a futam második piros zászlóját követően harmadjára is állórajttal indították útnak a mezőnyt a maradék 3 körre.

A futam legutolsó rajtja azonban súlyos kudarcba fulladt, miután a fél mezőny érintett volna a három, egymástól független balesetben.

Max Verstappen az FIA-t kritizálta azért, amiért piros zászlóval megszakították a versenyt, Lando Norris szintén nem értett egyet a versenyigazgatóság döntésével, mivel szerinte nem vették figyelembe, hogy mennyire rosszul tapadtak a gumik, a Ferrari egykori mérnöke, Ernest Knoors azonban nem érti, hogyan panaszkodhatnak a pilóták a precedensekre épült szabályváltozások után is.

„Elég fura reakció ez, mindenki tudja, mi történt 2021 Abu-Dhabiban” – nyilatkozta Knoors a Motorsport.com holland kiadásának, miután ismertették Verstappen véleményével. „A versenyt nem szakították félbe piros zászlóval, csak a biztonsági autót küldték be, egyesek pedig nagyot profitáltak ebből. Tavaly Monzában szintén a biztonsági autó mögött futott be a mezőny.”

„Most tényleg azt csinálta a versenyigazgatóság, amit a józan ész diktált, megszakították a versenyt, hogy azok is felrakhassanak új gumit, akiknek megsérült az autója, gumija a törmelékben. Ez volt a helyes döntés.”

„Szerintem ebben az esetben az is közrejátszott, hogy a pilótákat kicsit túlságosan is elkapta a hév. Talán a versenyzőknek is magukba kéne néznie, és megvizsgálni, hogy jól reagáltak-e az újraindítás hektikussága alatt.”

Knoors szerint az FIA egyetlen esetben dönthetett volna másképpen, mégpedig abban, hogy álló vagy repülőrajttal induljon újra a verseny.

„Ezen a pályán egyébként is elég veszélyes az első két kanyar, egy repülőrajttal legalább csökkentették volna egy hasonló baleset kockázatát, és a mezőnynek is lett volna egy extra köre versenyezni.”