Az egyik márka feladhatja az F1-es motorprojektjét – sajtóhír

Bár óriási ambíciókkal vetette bele magát a Forma-1-es visszatérésbe a Renault, amely márka aztán a sportmárkájára, az Alpine-ra nevezte át az F1-es istállóját, a hosszú évek óta tartó sikertelenség miatt könnyen lehet, hogy megszüntetik a projektjüket.

A veterán F1-es újságíró, Joe Saward a The Green Notebookban arról írt, hogy úgy tudja, a Renault-vezérigazgató Luca de Meo motorpartner után nézelődik, így beszüntethetik a motorprojektjüket, valamint komolyan fontolgathatják a csapat eladását is – de így is a száguldó cirkuszban maradhat az Alpine-név:

„A monacói hétvége nagy sztorija alapvetően az Alpine volt, de nem azért, mert a pilótáik szokás szerint összeütköztek, és nem azért, mert a csapatfőnök azt mondta, valaminek változnia kell.”

„Hanem azért, mert a Renault vezérigazgatója, Luca de Meo nem jelent meg a versenyhétvégén, és úgy tűnik, lemondott arról, hogy megpróbálja rendbe hozni a bajba jutott csapatot, amely nem érte el azt, amit gondolt. Ez nagyrészt az általa hozott döntéseknek köszönhető, de ezeket gyorsan átugorhajtuk.”

„Egy ideje már pletykálnak arról, hogy eladhatják a csapatot. Ezeket a híreket cáfolták, de az elmúlt napokban kiderült, hogy De Meo a 2026-os motorbeszállítás kapcsán nézelődött, ami csak azt jelenti, hogy a Renault fontolgatja a saját motorprojektjének feladását, amit Viry-Chatillonban fejlesztenek. Ez nem spekuláció, két rendkívül jó forrásom is megerősítette.”

„Természetesen ez egy nagyon kényes téma, és nem jelenti azt, hogy a Renault leállítja a teljes motorüzemét, hanem inkább azt, hogy más célokra fogják használni azt, és nem építenek többé drága és bonyolult F1-es motorokat.”

„A csapat így a saját lábán lavírozna tovább, és az Alpine márkát továbbra is reklámozhatná, még akkor is, ha eladnák. A névhasználatot bármilyen eladásba bele lehet foglalni, bár a Renault természetesen dönthet úgy is, hogy megtartja a csapatot.”

„Az üzleti modell hasonló lenne ahhoz, amit néhány évvel ezelőtt az Alfa Romeo alkalmazott, amely fizetett azért, megszerezze a Sauber névjogait, és Ferrari-motorokat használt, de azt a benyomást keltette, hogy ez egy gyári Alfa Romeo-csapat.”

„Ez az F1-es szereplés olcsó megvalósítása, amit Bernie Ecclestone a régi időkben nem fogadott volna el, de úgy tűnik, hogy a Liberty Mediát nem zavarja túlzottan, ha néhány szexi márka is részt vesz benne” – írta Saward.

