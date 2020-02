Az egyezés csak véletlen: nincs információcsere a Mercedes és a Racing Point között

A Racing Point szerdai pályára vonulásával egy időben egyre többen kezdtek beszélni az idei autó és a tavalyi Mercedes közötti egyezésekről. A két csapat eddig is kapcsolatban állt egymással, ám az RP20 kísérteties hasonlóságot mutatott a németek győztes autójával.

Ezzel kapcsolatban a Racing Point technikai főnöke már szerdán elismerte, hogy a csapat több alkatrészt is a Mercedestől szerez be, valamint, hogy az RP20 a németek szélcsatornájában alakult az elmúlt hónapokban, ez is lehet az egyezések hátterében.

A téma iránti érdeklődés nem csillapodott csütörtökre sem, és Greent az AlphaTauri-Red Bull és a Haas-Ferrari kapcsolatokról is kérdezték. "Nem tudom, milyen a kapcsolatuk, mekkora eszközkészletet osztanak meg egymással. Mi a sebességváltóra és a futómű felfüggesztésére korlátozódunk" - mondta Green.

"Az összes belső felfüggesztés a Racing Point fejlesztése, mindig is az volt, és természetesen az aerodinamikai és a kasztni oldalán is. Nincs adategyeztetés a Mercedes-szel, ezt tiltják a szabályok, sosem volt, sosem lesz" - mondta határozottan a félreértések elkerülése végett Green.

A Racing Point technikai felelőse szerint a csapat a fejlesztésekkel csak a korábbi évek munkáját folytatta. "Úgy döntöttünk, hogy bármit csinálunk a kasztnival, amely nem egy átruházható elem, azt szeretnénk házon belül tartani, mert minden kapcsolatban áll" - mondta a szakember.

"Meg akartuk tartani magunknak, ezért mindent magunknak csináltunk. Szóval az összes rendszer a Racing Pointé, mert minden csatlakozik a kasztnihoz, és a kasztni is a miénk" - mondta Green.

Csütörtökön is jól szerepelt a csapat a teszten, de a technikai főnök nem hiszi, hogy az autó győzelmekre lenne esélye. "Ez hihetetlenül bonyolult. A csapat tudást épít azon a területen, amelyre tart, de minden csapat más-más utat választott, más eszközöket használ, más szoftvereket, és más döntéseket hozó szakemberekkel dolgozik" - mondta.

"Mi néhány éve indultunk el a mi utunkon, és és évek alatt építed az adatokat és információkat arról, hogy mi jó, és mi rossz, és milyen irányba kellene menni. De végül is számunkra ez jött be" - mondta Green.

"Mindig kérdés, hogy folytassuk az utat, vagy próbáljunk ki valami mást. De nagyon nagy felelősség úgy dönteni, hogy minden, amit eddig tudtunk, azt dobjuk ki az ablakon" - mondta a szakember.

Ez annak fényében érdekes kijelentés, hogy maga Green is elismeri, hogy az idei autó szinte semmiben sem a tavalyira épült. "A hasonlóság majdnem nulla. Nincs jelentős hasonlóság, csak kis alkatrészekben" - mondta Green.

"Mindenre nagyon büszke vagyok, ami felkerült az autóra, hatalmas erőfeszítés kellett, hogy hat hónap alatt eljussunk ide. Nem hiszem, hogy kívülről nézve úgy tűnne, mintha az autót a Mercedesről másoltuk volna, és az sem olyan egyszerű. Lemásolni valamit semmit sem ér, hacsak nem érted, hogy mit csinálsz. Ha nem érted, nem fog működni" - mondta a szakember.

