Az autótörés után az élen Charles Leclerc a bakui FP2-n

Az első szabadedzés meglehetősen eseménydúsan alakult Azerbajdzsánban – Charles Leclerc és Franco Colapinto is autót tört, míg Esteban Ocon motorhiba miatt nem futott mért kört – az FP2-re már mindhármuk autóját rendbe hozták.

Az Alpine-nál viszont így sem voltak teljesen nyugodtak, ugyanis Gasly ütközött problémákba, Leclerc pedig arra panaszkodott, hogy nehéznek érzi a kanyarodást – a monacói így is az élre állt, őt Sainz és Piastri követte az első percekben.

Hamilton pedig a rádióban a szélvédőjére panaszkodott, mondván, hogy az belelóg a látóterébe, emiatt pedig a bokszba is hajtott, ahogy a kormányzással továbbra is elégedetlen Leclerc is.

Russell autójában pedig motort kellett cserélni, ami miatt a brit csak az edzés utolsó szakaszában tudott pályára menni, miközben Perez átvette a vezetést, Sainz pedig hozzáért a falhoz a Ferrarival.

Verstappen az első negyedórához érve nagyon közel volt ahhoz, hogy eltalálja a falat, de sikerült időben fékeznie, Csou pedig a 3-as kanyarban futott a bukótérbe. Az edzés feléhez közeledve előkerültek a lágy abroncsok is, Leclerc kocsiján pedig nagy erőkkel dolgozott a Ferrari.

Gasly nem igazán figyelt Norrisra, ezért egy kicsit veszélyes jelenetet hoztak össze, Sainz pedig egy 1:43.9-es idővel vette át a vezetést, Verstappen pedig feljött a második pozícióba az edzés felénél.

Perez aztán pár perccel később 1:43.4-gyel vette át a vezetést, Leclerc pedig a pályára visszatérve nem sokáig maradt a pályahatárokon belül, a 8-as kanyar bukóteréből kellett visszatérnie.

Colapinto a 9-es kanyarban csúszott meg, viszont sikerült elkerülnie a falat, Hamilton pedig feljött a második helyre, 60 ezreddel lemaradva Pereztől. Bő 10 perccel az edzés vége előtt aztán Leclerc ugrott az élre, 6 ezreddel megelőzve Perezt.

Az FP2 végéhez közeledve Hülkenberg a 3-as, Sainz a 7-es kanyarban csúszott meg és jött vissza a bukótérből, Russell pedig a hosszú szerelést követően már kint volt a pályán és a kilencedik helyre jött fel.

Az utolsó percek is tartogattak némi akciót, Bottas az 1-es kanyarban csúszott a bukótérbe, Russell kocsijával pedig megint nem stimmelt valami, így vissza kellett jönnie a bokszba, így összesen 4 kört tudott teljesíteni.

Az élen tehát Leclerc végzett, Perezt 6, Hamiltont 66 ezreddel megelőzve, majd Sainz, Piastri és Verstappen következett. Stroll, Hülkenberg, Russell és Bearman is befért még a legjobb 10-be, Bearman pedig kevesebb mint 1 tizeddel maradt el a veterán némettől.

Alonso a 12., az értékelhető gyorskör nélkül maradó Norris a 17. lett, a stewardok pedig még vizsgálni fogják a Sainz-Perez esetet az edzés végéről, amikor Sainz feltarthatta a Red Bull versenyzőjét - valószínűleg órákon belül megjön az ítélet.

Az F1-es program magyar idő szerint 10:30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő edzést pedig 14 órától tartják - az FP3-at és a kvalifikációt is élőben közvetíti az M4 Sport, a legfrissebb hírekért pedig kövessétek a hu.motorsport.com-ot!