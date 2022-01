Az autók után az F1 a motorokra is kiterjesztené a kötelező bemutatóit

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, az F1 egy olyan pénteki nyitott beszélgetést szeretne a csapatok és a sajtó részvételével a csütörtöki sajtónap helyett, ahol a csapatoknak el kell magyarázniuk, mit változtattak az adott hétvége előtt az autójukon, és be kell mutatniuk az új fejlesztéseiket is.

Az F1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn elmondása szerint ez úgy nézne ki, hogy a pénteki szabadedzések előtt egy nyitott sajtótájékoztató keretein belül az újságírók közelről is megvizsgálhatnák az autókat, és kötetlenül kérdezhetnének a frissítésekről a csapatokat, hogy a sportot követő olvasók még világosabb képet kapjanak az év közbeni fejlesztési versenyről.

A csapatok kétkedve fogadták az ötletet, de egyelőre nincs hivatalos álláspont sem az F1 sem az FIA részéről azzal kapcsolatban, hogy végül valóban a versenyhétvégék programjának része lesz-e az ötlet.

Még több F1 hír: Ferrari: naivitás azt gondolni, hogy könnyű lesz elkapni a Red Bullt és a Mercedest

Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali azonban már most tovább menne ennél, és a V6-os motorjaikat rejtegető gyártók titkait is megnyitná a közönség előtt, mivel szerinte az F1 pocsék munkát végez azzal, ahogyan a mérnöki bravúrjait pénzzé és még nagyobb nyilvánosság elérésére fordítja.

Idén ez azzal kezdődött, hogy az F1 hatalmas plakátokon és egy új logóval kezdte el hirdetni, hogy 2014 óta a világ leghatékonyabb hibrid motorjaival rendelkeznek, azonban ez még csak a kezdet.

„Egyelőre semmilyen értelmes reklámkampányt nem csináltunk a termékünknek” – nyilatkozta Domenicali az Auto Motor und Sport-nak. „Nem tisztáztuk le, kik vagyunk, és mit csinálunk. Ennek véget kell vetnünk.”

„Nem csak egy technológiai laboratórium vagyunk, hanem egy motorsport is. Valamit mutatnunk kell az embereknek, hiszen nélkülük nem tartanánk most itt. Abba kell hagynunk a rejtőzködést, hogy mindenki megértse, mit miért csinálunk.”

Mivel a Honda kivonulása után a Red Bull kérésre a tervezettnél egy évvel hamarabb, a 2022-es szezon kezdetétől már nem lehet majd fejleszteni az erőforrásokat, Domenicali szerint az autók esetében tervezett bemutatókat a motoroknál is meg lehetne tartani.

„A motorokat befagyasztottuk 4 évre, ezért is titkolóznak a homologizáció időpontjáig a gyártók. Most még biztosítaniuk kell, hogy a lehető legjobb megoldásokat választják a saját teljesítményük szempontjából. Ezt követően azonban nincs okuk a titkolózásra.”