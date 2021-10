Az austini pálya igyekszik javítani a huplikon a MotoGP problémái után

A bukkanók már régóta gondot jelentenek a COTA-n, mivel a talaj, amelyre a pálya épült, nem elég stabil, ezt a helyzetet pedig rontotta a 2015-ös nagy esőzés és áradás is. A hullámosság már a legutóbbi, 2019-es viadalon is aggodalomra adott okot, és emiatt pénteken és szombaton is próbálták legyalulni az aszfalt felületét.

Sebastian Vettel azonban a futam során felfüggesztéshibával állt ki, amelyet a csapat később a hepehupás pályának tudott be. Ennek következtében néhány részt újra is aszfaltoztak. Hiába azonban a munkálatok, a MotoGP idei versenye megint előtérbe hozta a pálya rossz állapotát.

Az F1-es versenyigazgató, Michael Masi elmondta, hogy folyamatosan kapcsolatban volt a FIM-mel, hogy információkat gyűjtsön a helyzetről, ezzel felmérve, hogy mennyire befolyásolhatja majd az Amerikai Nagydíjat mindez.

Később aztán az FIA felhatalmazásából a tapasztalt amerikai szakember, Tony Cotman is szemrevételezte a helyszínt, aki már számos IndyCar-pálya tervezésénél is ott volt, tehát jól tudja, milyen egy bukkanókkal teli aszfaltcsík.

„Egész hétvégén a FIM-es kollégákkal beszélgettem, miközben Austinban voltak, hogy rendesen megérthessem a teljes szituációt. A 2019-es esemény óta pedig sok helyen új aszfaltot fektettek le, hogy próbálják ellensúlyozni az akkor látott gondokat.”

„A motorosok által problémásnak vélt részek eltértek az újraaszfaltozottaktól, Tony Cotman, az FIA egyik legjobb pályafelügyelője pedig elment, hogy beszámolót készítsen. A pálya pedig most néhány helyen változtat, hogy javítson a helyzeten számunkra.”

„Igyekeznek bizonyos bukkanókat kisimítani és hasonlók. Viszont van még erre időnk. Igyekeznek mindent megtenni a megadott időkereten belül” – magyarázta Masi a helyzet kapcsán. 2019-ben a pilóták még felemásan fogadták a huplikat. Egyesek úgy vélték, extra kihívást jelentenek.

„Amikor Austinba jövünk, tudni fogjuk, hogy mivel állunk szemben, és tudjuk, hogy nem lesz sétagalopp. A modern pályák némelyike túl tökéletes, szóval nekem bejön, hogy ennek van némi hibája” – nyilatkozta korábban Daniel Ricciardo.

