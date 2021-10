Az austini pálya főnöke a bukkanókról: előbb próbálják ki, majd aztán mondják, milyen

Az AlphaTauri pilótája, Pierre Gasly különösen aggódott amiatt, hogy a MotoGP mezőnye után az ő dolgukat is megnehezíti majd a pálya messze nem ideális felülete.

A téma természetesen előjött a pilóták csütörtöki sajtótájékoztatóján is, azonban a pálya főnöke, Bobby Epstein szerint nem lehet probléma a pályával, különösen azok után, hogy az FIA utasítására a 2-es és a 3-as kanyar között, valamint a 4-es, 6-os, 10-es, 14-es kanyarban is felmarattatták velük az aszfaltot a MotoGP verseny után.

„Lehet, hogy mondott ilyesmit Gasly, de még nem is vezetett a pályán” – mondta Epstein az Autosport kérdésére, miszerint a szokásosnál is több munkát kellett-e végezniük a felkészülési időszakukban.

„A huplik egyáltalán nem jelentenek majd problémát az autóknak. Michael Masi (az FIA F1-es versenyigazgatója) is leellenőrizte a pályát, és arra kértek minket, hogy a problémás területek javítsuk ki. Ezt hétfőre és keddre meg is tettük.”

„A pálya még mindig nem ideális a motorok számára, de az autók nem találkoznak majd problémákkal. Szerintem miután megkérdezitek Gaslyt azután, hogy már volt a pályán, azt fogja mondani, hogy vezetett már sokkal rosszabb felületeken is. Kérdezzétek meg arról, milyen volt Monaco.”

A Forma-1-es verseny után az austini pályát teljes egészében újraaszfaltozzák majd, miután ultimátumot kaptak a MotoGP-től, hogy csak ennek fejében térnek vissza a tradicionálisan áprilisi időpontjukban.

Valtteri Bottas 2019-ben úgy fogalmazott, hogy a pálya minősége „a határon van”, tegnap pedig így egészítette ki a gondolatait: „Ezzel kapcsolatban ott van a határ, amikor elkezd fájdalmassá válni a vezetés.”

„Egy nagyon durva pályán elég kemény megterhelésnek van kitéve a test, ami fejfájáshoz és hasonló dolgokhoz vezethet. Akkor már egyáltalán nem szórakoztató az egész. Ha jól tudom, dolgoztak a pályán, így remélhetőleg ismét élvezhető lesz.”

Kimi Räikkönen szerint amennyiben végül a MotoGP versenyét is megtartották, nem lehetnek problémáik a hétvége folyamán.

„Ezek a bukkanók mindig is itt voltak a pályán, és szó sincs arról, hogy csak itt találkoznánk velük. Ha a MotoGP-s srácok is versenyeztek, akkor mi is rendben leszünk. Biztos vagyok benne, hogy két keréken sokkal ijesztőbb átmenni ezeken, mint leszorítóerős autókkal. Lehet, hogy mi is megérezzük majd a huplik hatásait, de rendben kéne lennünk.”