Az Audival szóba hozott csapatfőnök most tisztázta jövőjét

Az F1-be 2026-ban megérkező márkánál korábbi hírek szerint belső feszültségek vannak, mivel a vezetőség bizonyos tagjai hatalmi harcokat vívnak egymással. Ennek kapcsán merült fel az a pletyka, hogy a projektjüket vezető Andreas Seidl távozhat, a helyére pedig visszatérhet Krack, aki korábban már dolgozott Hinwilben.

Ezek fényében ugyan nem nevezhetők teljesen meglepőnek a híresztelések, de Krack a RacingNews365 kérdésére elmondta, ő mégis elcsodálkozott azon, hogy szóba hozták az Audival.

„Sok-sok éven át dolgoztam Hinwilben, szóval vélhetően ebből adódik a dolog. Néhány ember talán még emlékszik a nevemre, de engem is legalább annyira meglepett a dolog, mint titeket.” Krack szerint nincs alapja a vele kapcsolatos híreknek.

„Most annyira elfoglaltak vagyunk az autónk gyorsabbá tételével, hogy nincs is időnk nézegetni a sok szóbeszédet és hírt. Végső soron most erre az autóra fókuszálunk, aztán a következő évire, miközben ott van a ’26-os nagy projekt is, tehát most egyértelműen erre koncentrálok. Természetesen elkötelezett vagyok a csapat iránt.”

Amikor mégis rákérdeztek nála, hogy mindez akkor azt jelenti, hogy a közeljövőben nem távozik az Aston Martintól, Krack így felelt: „Az attól függ, mit jelent a közeljövő – számomra ez a következő tíz évet takarja.”

Az Audi F1-es debütálása körül egyébként továbbra is sok a bizonytalanság. Sokak szerint nehezen indulhat majd számukra az új korszak.