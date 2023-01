Az Audinál úgy vélik, jó kifutópályát biztosít nekik a 2026-tól érvénybe lépő szabályrendszer

Az Audi augusztus végén jelentette be, hogy a 2026-os szezontól csatlakozik a Forma-1-hez, ahová a Sauber oldalán érkezik meg. A Volkswagen-csoport leányvállalata felel majd az erőforrásokért, és többségi tulajdonosa lesz a csapatnak.

Az új motorszabályok nagyobb hangsúlyt fektetnek az elektromos hajtásra és a fenntartható üzemanyagokra, továbbá a futóművekre technikai szabályozása is frissül ezzel egy időben.

Allan McNish, az Audi csoport motorsport-koordinációs igazgatója úgy érzi, hogy a három év múlva életbe lépő szabályok remek kifutópályát biztosítanak a gyártónak a sikeres F1-es belépésre.

„Mindig eljön az életben egy pillanat, amikor a csillagok együtt állnak. Most egyértelműen elérkeztünk ehhez a pillanathoz. Izgalmas időszak vár ránk, mindenkit nagyon feldob, ugyanakkor rengeteg munka vár még ránk az első tényleges versenyünkig“ - mondta McNish az Autosport/Motorsport.com-nak az Autosport International szombati rendezvényén.

Az Audi a németországi Neuburgban bővíti infrastruktúráját a Forma-1-es projekthez, decemberben kezdődött el egy új, 3000 négyzetméteres épület felhúzása, amely az erőforrás-fejlesztés tesztpadjainak ad majd otthont.

McNish azt is elmondta, hogy az Audi jelenleg az erőforrás-fejlesztés korai szakaszára összpontosít, mivel a Sauberrel történő együttműködés hivatalosan csak három év múlva kezdődik, viszont már most is nagy izgalommal várják a száguldó cirkuszba lépést.

„Egyre több munkatárs érkezik, ami elég érdekes és izgalmas. Minden nap jönnek az új e-mailek az új emberekkel és arcokkal, és elmondják, hogy mit csinálnak. Látszik a lendület és ez nagyon pozitív. Ez egy új projekt, valami, amit a kezdetektől építhetünk fel. Mindenki nagyon boldog a cégnél“ - árulta el az igazgató.

