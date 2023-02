Az Audinál nehéz kezdetre számítanak a Forma-1-ben

Az Audi tavaly jelentette be, hogy 2026-tól a Sauber oldalán száll be a Forma-1-be, ráadásul a hinwili alakulat kisebbségi tulajdonosai lesznek, a váltásra pedig már most gőzerővel készülnek.

Az istálló a téli szünetben leigazolta vezérigazgatói posztra Andreas Seidlt, aki a McLaren csapatfőnökeként dolgozott az elmúlt időszakban, majd Alessandro Alunni Bravi személyében új képviselőt jelöltek ki, aki egyben a csapatfőnöki feladatokat is ellátja majd, az Orlen helyett pedig új támogatóval, a Stake-kel írtak alá együttműködési megállapodást.

Az Auto Motor und Sport spekulációi szerint az Audi kezdetben 25 százalékos részesedése 2026-ig többségi, 75 százalékra emelkedik, a csapat jelenlegi tulajdonosa, Finn Rausing várhatóan megtartja a maradék negyedet.

A következő három évben továbbra is Ferrari-motorokkal fognak versenyezni, de a Maranellóval történő szorosabb együttműködés a jelek szerint enyhülni fog, amint közeleg az Audi érkezésének időpontja.

A Volkswagen-csoport leányvállalata a neuburgi Donau-ban kívánja megépíteni saját erőforrásgyárát, a programot pedig az FIA korábbi biztonsági igazgatója, Adam Baker vezeti majd. Az ő feladata lesz, hogy a műszaki, stratégiai, operatív és pénzügyi koncepciót kidolgozza.

Baker azonban a Deutsche Presse-Agenturnak elmondta, reálisnak kell lenniük, ugyanis nem lesz sétagalopp a csatlakozás, és vélhetően az első-második évük rendkívül kemény lesz a száguldó cirkuszban.

