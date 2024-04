Az Audi nemcsak szemléli, komolyan ki is veszi a részét az F1-es pilótapiacból

Az Audi érkezésére ugyan még több mint másfél évet kell várni, de a karikások bizonyos szempontból már most fontos szereplői a Forma–1-nek, hiszen gyári csapatot fognak csinálni a Sauberből, ami mindenképpen vonzó célállomássá teszi őket az ülésre ácsingózó versenyzők körében.

A hírek szerint pedig az Audi hajlandó is rendesen a zsebébe nyúlni, hiszen Helmut Marko nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy a Red Bull nem tudja felvenni a versenyt azzal a „jövedelmező” ajánlattal, amelyet az Audi Carlos Sainznak kínál.

És ugyan a Sauber csapatmegbízottja, Alessandro Alunni Bravi elmondta, hogy egyelőre még messze vannak a végső döntés meghozatalától, az egyértelmű, hogy az Audi nem kívánja csupán az oldalvonalról figyelni a versenyzőpiac alakulását, hanem aktívan részt akar benne venni.

„Jelenleg 14 versenyzőnek nincs szerződése a következő idényre, és ahogy minden csapat, úgy mi is beszélgetünk különböző pilótákkal. Egyelőre azonban még nem jött el az ideje a döntéshozásnak. Most egy jól teljesítő autót kell biztosítanunk a versenyzőinknek.”

„Azt viszont elmondhatom, örülünk annak, hogy látszólag most másfajta szerepet játszhatunk a pilótapiacon, köszönhetően az Audinak és az ő befektetéseiknek, melyeket az istálló javítása érdekében tesznek. Az a jó hír számunkra, hogy végre vonzóak lehetünk. És nemcsak nézők vagyunk, hanem komoly játékosok is.”

Alunni Bravi abba nem akart belemenni, hányadán állnak pontosan Sainzcal, mivel szerinte az, hogy a többiek részleteket osztanak meg bizonyos dolgokról, csupán része a „játéknak”, hiszen mindenki a legjobb megállapodást akarja. „Nem helyes arról beszélni vagy megosztani, hogy milyen egyeztetések zajlanak. Senki sem tudja igazán, a többi csapat mit ajánl vagy miről beszél a versenyzőkkel. Mi nem akarunk részesei lenni a többiek játékának.”

Szerinte most az a legfontosabb feladatuk, hogy javítsanak az idei autójukon és elkezdjenek bekerülni a pontszerzők közé. „Mi most a saját pilótáinkra koncentrálunk, és tiszteljük is őket. Tudjuk, hogy jobb teljesítményt kell nyújtanunk csapatként. Eddig nem szereztünk pontot, szóval a csapat számára most ez jelenti az elsődleges célt, és csak utána jöhet a pilótapiac.”

