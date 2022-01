Az Audi meglepetésre készül a Forma–1-be való beszállással kapcsolatban

Egyelőre úgy tűnik, hogy motorszállítóként nagyobb az esélye a beszállásra, bár a vállalatot kapcsolatba hozták a McLaren felvásárlásával, igaz ezt a hírt a McLaren még tavaly kategorikusan cáfolta. A Sport1 azonban ismét felhozta a témát, amikor beszámolt Oliver Hoffmann, az Audi fejlesztési igazgatójának legutóbbi kijelentéseiről.

A Sport1 azt állítja, hogy az Audi szeretne részesedést vásárolni a McLarenben, és hogy a Porsche, amely szintén a Volkswagen-csoport része, a Red Bull tulajdonában lévő csapatokkal szeretne összekapcsolódni, amikor a következő motorgeneráció 2026-ban megjelenik az F1-ben.

Azt feltételezik, hogy amikor a közeljövőben aláírják a motorszabályzatot, akkor bejelentik, hogy legalább az egyik VW-márka - valószínűleg az Audi - belép a Forma-1-be.

Hoffmann „meglepetést" emlegetett, de további utalásokat nem tett, ehelyett inkább arra összpontosított, hogy az Audi mit csinál a Dakar-ralin, ahol 2022-ben debütálnak, és ahol az idősebb Carlos Sainz, a Ferrari pilótájának édesapja az egyik versenyzőjük.

„Meglepetést akarunk okozni a motorsport-projektjeinkkel. A Dakarnak márkaként van értelme számunkra az innovatív és progresszív hajtási koncepció miatt. Elektromotorokkal és egy energiaátalakítóval (kétliteres, négyhengeres turbómotor a DTM-ből) hosszú távokat teszünk meg a sivatagban.“

„2023-tól újra versenyzünk Le Mans-ban is (egy LMDh prototípussal, a hiperautó osztályban). Meglátjuk, mi jön még a jövőben. Az FIA jó döntéseket hozott a Forma–1 jövőjével kapcsolatban, és a tavalyi szezon is nagyon érdekes volt. De most egyelőre a Dakarra és a Le Mans-ra koncentrálunk“ - tette hozzá Hoffmann.

A Form–a1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali nemrég azt mondta, hogy a január „fontos hónap" lesz a Volkswagen-csoport döntése szempontjából, és hogy tisztában van azzal, „milyen keményen dolgoznak a jövőn", anélkül, hogy a nevükben beszélhetne.

