Az Audi is leigazolná Neweyt? – „Az F1 nem egyemberes show”

Newey F1-es jövője komoly beszédtémát szolgáltat az utóbbi napokban, miután múlt héten kiderült, hogy a brit szakember minden bizonnyal távozni fog a Red Bulltól. Newey munkája kulcsfontosságú volt a bikások sikereiben és utóbbi években látott dominanciájában.

Sokak szerint ő a valaha volt legjobb F1-es autótervező, az eredménysora pedig mindenképpen ezt igazolja, így a megszerzése bármely alakulat számára komoly fegyvertény lenne. Jelen állás szerint a Ferrari tűnik a legvalószínűbb úti célnak, amennyiben Newey úgy dönt, folytatja pályafutását és nem vonul vissza.

Az olaszok mellett állítólag az Aston Martin is nagyon komoly ajánlattal próbálja magához édesgetni a szakembert, de úgy tudni, továbbra is a Ferrari van a legjobb helyzetben. Na de mi a helyzet az Audival? Papíron ők is kecsegtető célállomást jelenthetnének, hiszen komoly autógyártóról van szó, amely komoly háttérrel fog megérkezni a sportágba.

Az Auto Motor und Sport meg is kérdezte Seidlt arról, fontolgatják-e Newey megszerzését, vagy esetleg egy hozzá hasonló kaliberű másik emberét. „Egyértelmű, hogy van egy-két olyan név az F1-es cirkuszban, akiket örömmel tudnál a soraidban. Olyasvalaki, aki nemcsak tudást hoz magával, de a hírneve révén figyelmet is generál.”

„Ettől függetlenül az F1 nem egyemberes show. Számunkra fontos, hogy erős csapatot hozzunk létre a megfelelő hozzáállással, és azzal a céllal, hogy közösen érjünk el valamit. Ezért is mentünk biztosra a kulcspozíciók feltöltésekor, hogy az alkalmazottak ezt a kultúrát testesítsék meg. Emellett nagyon is vonzóak vagyunk a vezető szakemberek körében, és biztos vagyok abban, hogy a megfelelő emberekkel rendelkezünk.”

Ez alapján úgy tűnik tehát, hogy Newey megszerzése nem feltétlenül szerepel az Audi napirendi pontjai között, de a színfalak mögött azért bármi megtörténhet, így érdemes lesz kivárni a történet végét.

Newey távozása mellett Max Verstappen csapatváltása is új lendületet kapott néhány érdekes hírnek köszönhetően.