Az Audi és a Porsche kezd idegessé válni – a sajtóközlemény ment vissza a fiókba

A Volkswagen-csoport vezérigazgatója, Herbert Diess már hivatalosan is megerősítette, hogy a cégcsoport zöld utat adott az Audinak és a Porschének az F1-es projektjeikhez, azonban azt is leszögezték a márkák képviselői, hogy csak azután jelentenek be konkrétumokat arról, hogyan vesznek majd részt a száguldó cirkuszban 2026-tól, hogy a véglegesítették az új motorformulát.

Az új szabályok pedig csak csúsznak és csúsznak. Az orosz-ukrán háború kicsit megszakította a szabályalkotási folyamatot, Vlagyimir Putyin inváziója nélkül a két márka azt várta volna el az FIA-tól, hogy már tavasszal véglegesítsék a motorformula részleteit. Ez azonban nyárra csúszott.

Papíron június 29-én szerdán, a Motorsport Világtanács ülésén kellett volna ratifikálnia a feleknek az új szabályokat, sőt, a Red Bull és a Porsche július 6-án, a csapat hazai futama előtt akarta bejelenteni az új együttműködést.

A Red Bull és a Porsche már kidolgozta az együttműködés részleteit, és az Audi számára is egyre nyilvánvalóbb, hogy csak a Sauberrel folytathatnának sikeres munkát, akik korábban a BMW gyári csapatként voltak jelen a sportban, jelenleg pedig Alfa Romeóként címkézik fel az autóikat.

A háttérben azonban bonyolítják az ügyet az FIA belső küzdelmei és az, hogy a már meglévő gyártók a lehető legjobban meg akarják nehezíteni az újonnan érkezők dolgát.

Először is, június 1-én az FIA menesztette az F1-es ügyekkel foglalkozó igazgatóját, Peter Bayert, akinek nem csak, hogy az Abu Dhabi Nagydíjat követő botrányt feltáró belső vizsgálatot kellett levezetnie, de ő felelt azért is, hogy tető alá hozzá a 2026-os motorformulát. Az még mindig nem egyértelmű, hogy miért kellett távoznia az FIA-tól az osztrák szakembernek. A Motorsport-Total értesülései szerint Bayer ragaszkodott ahhoz, hogy már június 29-én szavazzanak az új motorformuláról, ami azonban feszültséget keltett a már meglévő gyártók és az FIA között, így Mohammed Ben Szulajem elnök közbelépett, hogy olyan kompromisszumot találjanak, amivel a már meglévő csapatok és gyártók kedvére telhet.

Ez azonban kifejezetten frusztrálja az Audit és a Porschét, akik csak azután kezdhetnék meg az F1-es infrastruktúrájuk kiépítését, hogy megszáradt a tinta a végleges motorszabályokon, és van mivel elszámolniuk az anyacég és a befektetőik felé is. A két márka mellett pedig az F1 vezérigazgatóját, Stefano Domenicalit is frusztrálják a történtek, ugyanis a VW-csoporthoz tartozó Lamborghini egykori igazgatójaként nagy szerepe van abban, hogy már eddig eljutottak a tárgyalások, a folyamatos késés azonban arcvesztéssel ér fel neki mind a VW-csoport, mind az F1 saját befektetői felé.

Az egyik terület, amelyen a már meglévő gyártók sakkban tartják az Audit és a Porschét, a költségsapkán felül a tőkeráfordításra (CapEx) szánt összeg mértéke. Mivel a Red Bull Powertrains is új gyártónak számítana, Christian Horner el is árulta, hogy 2026-tól csak évi 15 millió dollárral fejleszthetné az RBPT, de az Audi és Porsche is a saját F1-es infrastruktúráját, amit nem tartanak fair-nek úgy, hogy egyes gyártók az évek alatt több milliárd dollárt öltek a saját F1-es motorrészlegeikre.

Ez azt is jelenti, hogy az Audi és a Porsche csak addig költekezhet szabadon, amíg meg nem kezdődik a 2026-os szezon, ez az időszakot pedig napról napra rövidítik a saját húsukat sütögető, már meglévő gyártók.

Toto Wolff úgy nyilatkozott, hogy „reméli”, hogy szeptemberre már tető alá tudják hozni az új motorszabályokat, mivel „már ők is megkezdenék a munkát”, de azt is kijelentette, hogy a szabályokat „jól” kell megírniuk, amihez idő kell. A már most meglévő infrastruktúrájuk mellett pedig egy pár hónapos csúszás egyáltalán nem jelent annyit a Mercedesnek, mint az újonnan érkező hazai riválisaiknak.

